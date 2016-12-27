Türkiye’de sadece Safranbolu’da üretilen safran rekoltesinin yılda sadece 20 ila 30 kilo arasında olduğunu belirten Çetin, "Bu yüzden safran dünyanın en pahalı baharatı olma rekorunu hala elinde tutuyor. Kalitesine göre fiyatı 15.000 ila 25.000 TL arasında değişen Safran'ın mor çiçekleri üç tepeciklidir. Çiçeği ve tepecikleri bitkiye bağlayan yaprak sapı da dâhil olmak üzere erkek organları kurutularak özellikle gıda boyası ve tat verici olarak kullanılan safran bitkisi daha çok İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da yetiştirilir. Türkiye’de ise safran Safranbolu’da üretilmektedir. Ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatı, olan safranın anavatanı Güneybatı Asya’dır. Yetiştiriciliğine ilk olarak Yunanistan civarında başlanmıştır.Yarım kilogram safran 80.000 çiçekten çıkarılabilir. Kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarı renge boyar" dedi.

Sultan Safran yetkilileri, ünlü Şef Hüseyin Çetin ekibi tarafından hazırlanan Sultan Safranlı Yılbaşı Hindisinin büyük ilgi gördüğünü, birçok yeni safranlı yemek tarifleri hazırlayacaklarını kaydetti.