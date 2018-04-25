Ünlü şeften ’çorba için’ tavsiyesi

Çekmeköy Çorba Diyarı’nın açılışı Şef Ayvaz Akbacak, oyuncu Derya Şen Akbacak, oyuncu Tevfik Yapıcı, oyuncu Burhan Sırmabıyıkoğlu ve sunucu Fatma Şentürk’ün katılımıyla gerçekleşti. Ünlü şef Akbacak çorbanın faydalarını anlatarak tavsiyelerde bulundu. İçtikleri çorbayı çok beğenen ünlüler, mekan sahibine teşekkür etti.

"DÜNYANIN EN MALİYETSİZ ÜRÜNÜ ÇORBADIR, AMA DÜNYANIN EN FAYDALI ŞEYDİR"

Bir ara ocak başına da geçen Şef Ayvaz Akbacak, “Sizlere çok güzel bir püf noktası vereceğiz. Hem doğal güzelleşeceksiniz, hem de sağlığınızı formda tutacaksınız. Her evde olan hatta çöpe atılan değerlendirilmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Kasaptan et aldıktan sonra bıraktığınız kemikler. Aslında biz bu kemikler orada bırakırken çok büyük bir vitamini de orada bırakmış oluyoruz. Bu kemikleri kırdığınızda içinden çıkan doğal kolajen. Daha çok kemiklerin suyundan elde edilen çorbalar tercih ediliyor çünkü ucuz. Dünyanın en maliyetsiz ürünü çorbadır, ama dünyanın en faydalı şeydir. Katı beslenme yapıyoruz. Herkes kabızlık sorunu çekiyor ama bu kemik suyu ile beraber ne oluyor. Yediğimiz şeyleri daha iyi hazmediyoruz. Aynı zamanda kemiklerimiz güçleniyor. Bir de sevgili bayanlar içindeki ilik bunun doğal kolajendir. Güzelleşiyorsunuz. Çorba iç, güzelleş, yaza hazırlan” dedi.

Şef Ayvaz Akbacak hazırladığı çorbayı çiçeği burnunda eşi Derya Şen Akbacak’a servis etti.