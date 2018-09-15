Ünlü senarist Deniz Yayın toprağa verildi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde hastalığı nedeniyle tedavi gören Deniz Yayın, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında ameliyat sırasında yaşamını yitirmişti. Yayın, bugün Karacabey Ulu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Karacabey Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taziyeleri Deniz Yayın'ın eşi Didem Yayın ile kızı Feride Jeyan Yayın kabul etti.

1958 yılında Karacabey'de doğan Deniz Yayın, senaryosunu yazdığı, 'Filmin Yaşı Yok- Vurun Kahpeye 4' isimli filmi ile 47'nci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde ödül kazandı. Birçok filmin senaryosuna da katkıda bulunan Deniz Yayın, Yeşilçam ile ilgili programlar sunmuştu. Sinematürk kanalında hazırlayıp sunduğu 'Deniz Yayın ile Yeşilçam Denizi' programla hafızalara kazınan senarist Deniz Yayın, Nebahat Çehre, Ahu Tuğba, Zeki Alasya ve Fikret Hakan gibi birçok ünlü ismi konuk etmişti.

Yasin Keskin

