Ünlü sinema oyuncusu Fatma Girik, kalça eklemindeki rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu.

Girik, evinde düşerek kalça kemiğine ve dizine zarar vermesi sonucu tekrar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Fatma Girik geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı;

"Uzun bir süredir evimde istirahat halindeyim. 10 günde bir hastaneye giderek MR çektiriyorum. 'Nasılsın' diye sorarsanız pek iyi değilim, istirahat ediyorum" dedi.

Ameliyat sonrası Hülya Koçyiğit ziyaret etmişti

Fatma Girik’in ameliyat olduğunu duyan sanatçı dostu Hülya Koçyiğit de hastaneye koşarak eski dostuna geçmiş olsun dileğinde bulunup, Fatma Girik’e sarılarak durumu hakkında doktorlardan bilgi almıştı.