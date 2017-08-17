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Ünlü sinema yapımcısı İnanoğlu’ndan Rektör Polat’a ziyaret

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu kendi adının verildiği iletişim fakültesi binasının yapımını görüşmek üzere Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti.

Ünlü sinema yapımcısı İnanoğlundan Rektör Polata ziyaret

17 Ağustos 2017 16:53

Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmeye Türker İnanoğlu ve Prof. Dr. Refik Polat’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hasan Gökkaya, Program Yapımcısı Serpil Akıllıoğlu ve İş adamı Şefik Dizdar da katıldı.

Görüşme sırasında Türker İnanoğlu, yapılacak fakülte binasının proje ve planları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. İletişim Fakültesi binasının Safranbolu’nun tarihi dokusuna uygun olacağını belirten Ünlü Yapımcı, projeye bir an önce başlamak istediklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Refik Polat ise, sunulan projenin mimari olarak uygun olduğunu ve önümüzdeki haftalarda imzalanacak protokolden sonra sürecin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini belirtti.
Yapılan görüşmelerin ardından Karabük Valisi Kemal Çeber ve Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer’in de katılımıyla öğle yemeği yiyen İnanoğlu, misafirperverliklerinden dolayı Polat’a teşekkür etti. 

Yasin Erdem

Etiketler: İletişim Fakültesi, Karabük Üniversitesi, Türker İnanoğlu


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