Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hukuk Fakültesi ile İletişim Fakültesi Hukuki Araştırmalar Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen söyleşiye spor spikeri Erdoğan Arıkan konuk oldu. Söyleşiye; Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tiftik, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe katıldı.

“MESLEĞİM SAYESİNDE 70 ÜLKEYE GİTTİM”

Söyleşide mesleğe yönelik deneyimlerini ve bilgilerini katılımcılarla paylaşan Erdoğan Arıkan, “Üniversiteden mezun olduktan sonra boya pazarlama işinde çalışmaya başladım. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle girdiğim TRT spikerlik sınavını kazanamayıp yedek listeye girmeyi başarabildim. Bu süreçte yedek listeden kadroya girerek Diyarbakır’da TRT spikeri olarak mesleğe adım attım. Üç sene içinde diksiyon ve konuşma dersleri aldım ve TRT’nin spor spikeri sınavını kazanarak 1993 yılında spor sektörüne geçtim. Bu anlamda 1993 yılının spor spikerliğine adım atmamda hayatımın dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Arıkan, spor spikerliği sayesinde yaklaşık 70 ülkeye gidip, 5 dünya kupasını ve 4 Avrupa kupasını yerinde anlattığını belirterek bu duyguyu her insanın tatması gerektiğini söyledi.

Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi ayrımına dikkat çeken Arıkan, Hukuk Fakültesinden mezun olan bir kişinin spikerlik, muhabirlik ya da gazetecilik mesleğini rahatça yapabileceğini ifade ederek, "İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra iş bulma zorluğu yüzünden insanlar medya sektörüne pek sıcak bakmıyor. Ancak iletişim alanı çok geniş bir sektör. Bu iyi değerlendirilirse insanlar farklı konumlara gelebiliyor" diye konuştu.

“SAMSUNSPOR’UN 90’LI YILLARA DÖNMESİNİ ARZU EDİYORUM”

Samsun’un kendisi için yerinin ayrı olduğunu kaydeden Erdoğan Arıkan, “Samsun benim anılarımın olduğu yerdir. Kariyerimin ilk başlarında Samsun’a çok sık geldim. Belki de bu şehri bu kadar sevmemin nedeni de budur” şeklinde konuştu.

Samsunspor’un 1990’lardaki eski günlerine dönmesi için de temennide bulunan Arıkan, Samsunspor taraftarının da kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Söyleşinin sonunda Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar tarafından TRT spor spikeri Erdoğan Arıkan’a tablo hediye edildi.