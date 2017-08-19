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Ünlü spor spikeri Özel Ümit’te sağlığına kavuştu

TRT Spor Spikeri Kerem Öncel Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi’nde geçirdiği lazer operasyonu ile böbrek taşından kurtuldu.

Ünlü spor spikeri Özel Ümitte sağlığına kavuştu

19 Ağustos 2017 12:22

Ameliyat sonrasında doktoru Op. Dr. Yurdaer Kaynak’a teşekkür eden Öncel, tüm hastane ekibine ameliyat önce ve sonrasında gösterdikleri ilgi için minnettar olduğunu söyledi. Yaklaşık 6 yıldır rahatsızlık duyduğunu anlatan Öncel, spor yapmaya başlayınca ağrılarının arttığını bu nedenle ameliyat olmaya karar verdiğini söyledi. Öncel, şöyle konuştu: “Ben yarı maraton, maraton koşuyorum, büyük Atatürk Koşusu’nu koştum 7 kere. Fitness ve başka sporları da yapıyorum, kilo verince artık yürüyememeye başladım. Sonrasında bundan kurtulmak için araştırmalara başladım, araştırmalarım sonucunda bu alanda çok başarılı işler yapan doktorumuza ulaştım. 1 gün içinde tahliller tetkikler yapıldı, operasyon gerçekleştirildi. Eskişehir’i seviyordum şimdi Yurdaer bey sayesinde daha çok sevdim.”

Kesisiz, lazer ile yapıldı

Başarılı bir operasyon ile TRT Spor Spikeri Kerem Öncel’i böbrek taşından kurtardıklarını ifade eden Üroloji (Bevliye) uzmanı Op. Dr. Yurdaer Kaynak ise herhangi bir kesi olmadan lazer ile hastanın rahatsızlığının giderildiğini aktardı. Op. Dr. Kaynak ameliyatla alakalı "Ameliyat güzel geçti 1,5 santimetreye yakın bir taş kırıldı. Hastamızın sportif aktif bir yaşantısı var. Daha önce Ankara’da değerlendirilmiş bakılmış, ancak bir türlü cerrahi konusunda kara verememiş. Ardından araştırmış ve bana ulaşmış. Ankara’dan dün geldi hızlı bir şekilde tetkikleri yapıldı, Ultrasonografisi, radyolojik tetkikleri yapıldı. 2 saat sonra kendisini ameliyata aldık, 1 saatlik bir operasyon ile hastamızı böbrek taşından kurtardık. Tamamen lazer ile, kesi yapılmadan idrar yolunu takip ederek gerçekleştirdiğimiz bir operasyondu. Hastamız bugün taburcu olacak ve günlük yaşantısına devam edebilecek. Öncel beye sağlıklı ve sorunsuz bir yaşam diliyorum” şeklinde konuştu. 

Mustafa Yıldırım

Etiketler: özel ümit


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