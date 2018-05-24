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Ünlü sunucu Ali İhsan Varol tek celsede boşandı

Ünlü sunucu Ali İhsan Varol eşi Ayşe Varol’dan boşandı. Mahkemenin, anlaşmalı olarak boşanan çiftin çocuğunun velayetini anneye verdiği öğrenildi.

Ünlü sunucu Ali İhsan Varol tek celsede boşandı

24 Mayıs 2018 15:45

Avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran “Kelime Oyunu” adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol, eşi Ayşe Varol’a “evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma” davası açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde basına kapalı olarak görülen davada Ali İhsan Varol ile davalı Ayşe Varol çocuklarıyla birlikte katıldı. Yaklaşık yarım saat süren duruşmada mahkeme taraflara boşanma konusunda anlaşıp anlaşmadıklarını sordu. Varol çifti boşanmak istediklerini mahkemede bir kez daha tekrarlamaları üzerine, mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme çocuğun velayetini anneye verirken çiftin birbirinden ne kadar tazminat ve nafaka istediği açıklanmadı. 

Ayşe Varol, şiddet iddiasıyla polis merkezine başvurmuştu 

Ayşe Varol, yaklaşık 5 ay önce Sarıyer Polis Merkezi’ne başvurarak sunucu eşi Ali İhsan Varol’un kendisine hakaret ettiğini ve yumruk attığını öne sürerek şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine savcılık, Ali İhsan Varol’a eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla 3,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Yusuf Melikoğlu
 

 

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