Tiyatro sanatçısı ve Talk Show programı sunucusu Onur Yaprakçı (24), geçtiğimiz günlerde bir soruşturma dosyasıyla ilgili ifade vermek üzere Anadolu Adalet Sarayı’na geldi. Adliyeye girmek isteyen Yaprakçı, x-ray cihazından geçtiği sırada cihaz sinyal verdi. Bunun üzerine montunun cebinde bulunan cüzdanını çıkaran Yaprakçı, cüzdanında bulunan polis rozeti ve arkasında ‘sahtedir’ yazan polis kimliği nedeniyle karakolluk oldu. Olayın ardından ifadesi alınan Yaprakçı, rozet ve polis kimliğini arkadaşlar arasında espri yapma amaçlı olarak kendisinin düzenlediğini söyledi. Yaprakçı, polis kimliğini taşıması ve bulundurmasında suç kastı olmadığını ifade etti.

Onur Yaprakçı, Anadolu Adalet Sarayı Polis Noktası Amirliği'nde verdiği ifadede, “Adliyede bulunan bir soruşturma dosyasında ifadem olduğu için adliyeye geldim. X-ray cihazından geçiş yaptığım sırada, cihazın sinyal vermesi üzerine montumun içinde bulunan deri cüzdanımın içerisindeki polis rozeti ve arkasında ‘sahtedir’ yazan polis kimliğimi, orada görevli kadın güvenlik görevlisine gösterdim. Özel güvenlik görevlisi bana, ‘rozet sizin mi’ dedi. Ben de ‘evet’ dedim. Kimlik için de ‘polis kimliğimi o’ deyince, ben de Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Kimlik kartını çıkartarak arkasında bulunan ‘sahtedir’ ibaresini gösterdim. Asla, ‘ben polisim’ diye bir beyanda bulunmadım. O güvenlik görevlisi de bana asla ‘polis misiniz’ diye sormadı. Olay, güvenlik görevlisi kadının yanlış anlamasından kaynaklandı. Sonra polis noktasına davet edildim ve kendim geldim. Polis memurlarına, polis rozeti ve polis kimliğini teslim ettim. Üzerimdeki metal polis rozetini geçtiğimiz yıl içerisinde tiyatro oyunu sergilediğim bir toplantıda ismini hatırlamadığım bir polis memuru bana hediye etmişti. Ben de cüzdanıma anı olarak yapıştırmıştım. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Kimlik kartını ise internetten polis görselleri kısmından bularak kendi resmimi koymak suretiyle ve arkadaşlar arasında espri yapma amaçlı olarak kendim düzenledim. Bu eşyaları düzenlemem de taşımam da ve bulundurmam da suç kastım yoktur” dedi.

Üzerinde bulunan polis rozeti ve polis kimliğine el konulan Onur Yaprakçı, sevk edildiği nöbetçi savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Cenk İşver

