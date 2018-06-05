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Ünlü tasarımcı Kate Spade evinde ölü bulundu

ABD’li tasarımcı Kate Spade, New York’taki evinde ölü bulundu.

Ünlü tasarımcı Kate Spade evinde ölü bulundu

05 Haziran 2018 21:22

ABD’li tasarımcı Kate Spade New York’un Manhattan bölgesindeki dairesinde ölüolarak bulunduğu öğrenildi. Yapılan ilk açıklamalara göre ünlü tasarımcı kendisini asarak intihar etti.

Ünlü tasarımcının intihar ettiği bildirildi. Evin hizmetçisinin sabah saatlerinde Spade'yi şuuru kapalı olarak bularak 911’e haber verdi. Olay yerine gelen Polis, 55 yaşındaki Spade'i kendisini astığı Park Avenue apartmanında ölmüş halde buldu.

Bir de not bırakan tasarımcının ne yazdığı ise açıklanmadı. Gazetecilik okuyan ancak mesleğini yapmayarak tasarım alanında adını duyuran Kate Spade ve kocası Andy Spade, 1993 yılında Kate Spade markasını piyasaya sürdü. 1999 yılında, Spades şirketini, 2006 yılında da Liz Claiborne’u, Neiman Marcus Group'a satan Kate Spade, yalnızca markasının görünen yüzü oldu. 2007 yılına gelindiğinde ise tasarımcı kendi adını Kate Spade firmasından ayrılarak, ailesi ile birlikte yardım projelerine yöneldi. 

Kate Spade’nin ölümü moda dünyasında şok etkisi oluşturdu.  

 

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