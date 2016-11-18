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Ünlü tiyatrocu Nejat Uygur mezarı başında anıldı

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden merhum Nejat Uygur, ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Ünlü tiyatrocu Nejat Uygur mezarı başında anıldı

18 Kasım 2016 12:28
Ünlü tiyatrocu Nejat Uygur mezarı başında anıldı - Tıkla İzle

Ünlü tiyatrocu Nejat Uygur, ölümünün 3'üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma merasimine Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, başta Behzat ve Süheyl olmak üzere Uygur'un çocukları ve sevenleri katıldı. Necla Uygur'un, gözyaşlarını tutamadığı anma merasiminde duygusal anlar yaşandı. İlk olarak Kuran-ı Kerim okunarak başlanan anma töreni, mezarlığa gelenlere merhum sanatçının yaşamında çok sevdiği kır pidesi ve ayran ikramı ile son buldu.

Anma töreninde babası Nejat Uygur ile ilgili duygularını İHA muhabiri ile paylaşan tiyatro oyuncusu Behzat Uygur, babasını her geçen gün daha çok özlediğini belirterek, "Her geçen gün daha çok özlüyoruz. Hem babamız olarak hem de ustamız olarak. Çok değerli bir sanatçı olarak yüzümüzü güldüren, ülkeyi güldüren bir sanatçı olarak çok özlüyoruz. Sevenleriyle, yakın dostlarıyla mezarı başında bugün 3’üncü ölüm yıldönümünde andık babamızı. Buradan Bilecik’e gideceğiz. Nejat Uygur üzerine söyleşi yapacağız. Sadece ölüm yıl dönümünde değil, babadan bahsetmediğimiz neredeyse bir gün, gittiğimiz turnelerde hatıralarımızı konuşmadığımız bir an yok gibi. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Maalesef güzel insanlar azalıyorlar" dedi. 

Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman
İSTANBUL


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