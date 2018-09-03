Ünlü Türk şirketi ABD’li firmayla olan sözleşmesini feshetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, ABD menşeili elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamıştı. Erdoğan’ın, ABD’nin elektronik ürünlerine ‘boykot’ çağrısı üzerine harekete geçen Albayraklar Şirketler Grubu, nefesten alkol ve uyuşturucu testi yapabilen cihazların üreticisi Hound Labs şirketi ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

TOPLAMDA 25 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞTEN VAZGEÇİLDİ

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, geçtiğimiz aylarda dünya ile aynı anda İstanbul’da tanıtımını gerçekleştirdikleri ve trafikte nefesten alkol ve uyuşturucu testi yapılmasına imkân veren ABD menşeili cihazın Türkiye; KKTC, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan ve Sırbistan ile olan distribütörlük anlaşmalarına ABD’li ortaklarıyla birlikte imza atmıştı. Şirket, almış olduğu fesih kararıyla 25 milyon dolara yakın siparişinden de vazgeçmiş oldu.

“ABD NE TÜR HAFİF SİLAHLAR ÜRETİYORSA DAHA İYİSİNİ YAPACAKSINIZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, üretim yapmaya ve ABD’yi şaşırtmaya devam edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçiyim demekle milliyetçi olunmuyor, taşın altına elini koyacaksın, belki canın yanacak, el kopacak, kol kopacak ancak haysiyetinden ödün vermeyeceksin. Ben Albayraklar Savunma Şirketi’nin mühendislerine, ‘ABD ne tür hafif silahlar üretiyorsa daha iyisini yapacaksınız’ diye talimat verdim. Önce onların Taser silahına karşı onlarca kat daha üstün Wattozz Milli Enerji Silahını ürettik ve henüz lansmanını bile yapmadan 30’dan fazla ülkeden distribütörlük talebi aldık. Sonra onların SRM tüfeğine karşı Milli Wattozz Shotgun silahını ürettik ve yine dünyanın birçok ülkesinden distribütörlük talepleri alıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni silah projelerimizle Amerika’yı şaşırtmaya devam edeceğiz. Bizim Amerika’ya girişimizi yasaklamışlar. Ömrüm boyunca Amerika’ya ne çocuklarım, ne de ben bir kez dahi gitmedik, gitmeyi de aklımızdan bile geçirmedik. Amerikan makamları marka tescili başvurularımıza hiçbir yasal dayanakları olmadan ret veriyorlar. Versinler; hiç umurumda değil, ben üretimimi yapar tüm dünyaya da silahlarımı satarım. Amerika, dünyadaki 193 ülkeden yalnızca 1 tanesidir.”

“İNŞALLAH BU DAVRANIŞIM TÜM İŞ ADAMLARIMIZA ÖRNEK OLUR”

Başkan Albayrak, Türkiye’nin menfaatine ters düşen hiçbir işe girmeyeceklerini belirterek, “Bizler hırsımızı yenmiş insanlarız, ben rakam ne olursa olsun para için bu ülkenin menfaatine ters düşecek hiçbir işe girmedim, asla da girmem. Bugüne kadar alnıma tek bir leke dahi sürdürtmedim. Allah muhafaza toplumun yüzüne bakamam; bu yüzden ABD’li firmalar ile olan anlaşmalarımızın tümünü bugün itibariyle fesih ettim. İnşallah bu davranışım tüm iş adamlarımıza örnek olur” açıklamasında bulundu.