ÜNLÜ & Co’dan tarım alacaklarına dayalı VDMK ihracı

Yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, tarım alacaklarına dayalı ilk varlığa dayalı menkul kıymetini (VDMK) ihraç ettiğini duyurdu. Yapılan şirket açıklamasına göre ÜNLÜ & Co, nitelikli yatırımcılara yönelik bu ihraç işlemi ile bir taraftan ucuz fonlama imkanı ile tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunurken bir taraftan da yüksek getirili yatırım alternatifi sunacak. Açıklamada bulunan ifadelere göre Türkiye'nin tarım alacaklarına dayalı ilk VDMK’ni çıkaran ÜNLÜ & Co, TARFİN Tarım A.Ş.'nin (TARFİN) tarım alacaklarını, yatırımcısına yüksek getiri sağlayan bir yatırım aracına dönüştürdü. İhraca konu varlıklar ise TARFİN’in Tekirdağ, Bursa, İstanbul, Edirne ve Sakarya’da üreticilere yaptığı vadeli gübre, yem ve benzeri tarım girdileri satışlarından doğan alacakları kapsıyor.

İki ayrı dilim halinde ihraç edilen VDMK’ın ilk diliminin vadesi 11 Eylül 2018 tarihinde ikinci dilimin vadesi ise 15 Ekim 2018 tarihinde dolacak.

“Çiftçiye düşük fonlama imkanı”

Bu enstrüman ile tarım sektörüne düşük maliyetli fonlama imkanı oluşturmanın yanı sıra yatırımcılara da yüksek getiri fırsatı sunduklarını belirten ÜNLÜ & Co Strateji ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yönetici Direktörü Murat Gülkan ,”Türkiye’nin sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmesi için tarım sektörünün gelişiminin ve desteklenmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Yıllık 40 milyar dolarlık üretim ve 2.4 milyon civarında çiftçi ile tarım sektörü Türkiye ekonomisi açısından önemli bir yere sahip. Bunun için de üreticilere düşük maliyetli finansman koşullarının sunulması gerekiyor. ÜNLÜ & Co olarak bu ürünümüz ile bir taraftan TARFİN’in bilançosunu likit hale getirirken, bir taraftan da üreticilere ucuz fonlama imkanı oluşturuyoruz. Çünkü finansal aracıları ortadan kaldırarak yatırımcılardan direkt toplanan paralar ile tarım sektörünü fonlamış oluyoruz. Diğer taraftan ise yatırımcılara, teminatlandırılmış güvenli yapı ve çeşitlendirilmiş bir portföy ile yüksek getirili yatırım seçeneği sunuyoruz.” diye konuştu.

Murat Gülkan “Borçlanma maliyetlerinin yükseldiği bu dönemde bu maliyetleri düşürerek bir yandan reel sektöre kaynak sağlayan, diğer yandan da tasarruf sahipleri için getiri avantajı sunan bu tür ürünlerin piyasalarımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıdığını düşünüyoruz” diye sözlerine devam etti.

TARFİN Kurucusu Mehmet Memecan ise “Yenilikçi iş modelimiz ve teknolojik altyapımız ile, en kaliteli gübreyi ve yemi en uygun fiyat ve koşullarla Türk çiftçisine sunuyoruz. ÜNLÜ & Co ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin tarım alacaklarına dayalı ilk VDMK ihracı, daha fazla üreticiye erişmemizi sağlayarak çiftçilerimizin girdi alımlarında daha fazla tasarruf etmelerine imkan sağlayacaktır. VDMK ihracı ile tarım girdileri tedarik zincirine getirdiğimiz teknolojik gelişimi ve Türk tarımına kattığımız değeri arttırıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu işbirliği sayesinde teminatlandırılmış güvenli bir yapı üzerinden yatırımcıların Türk çiftçisine destek olmasına aracılık etmek de bizler için gurur kaynağı oldu” dedi.