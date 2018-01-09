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Ünlü yapımcı eşinden boşandı

İzmir'de yaşayan, 'Recep İvedik', 'Fetih 1453' gibi filmlerin yapımcılığını yapan ünlü yapımcı Servet Aksoy, kendi gibi yapımcı olan 8 yıllık eşi Ebru Aksoy'dan boşandı.

Ünlü yapımcı eşinden boşandı

09 Ocak 2018 10:22

Beyaz perdede 'Recep İvedik', 'Fetih 1453' gibi gişede rekorlar kıran çok sayıda sinema filmlerinde yapımcılığı üstlenen Servet Aksoy, İzmir 16 Aile Mahkemesi'ne, 8 yıllık eşi Ebru Aksoy'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma başvurusunda bulundu.

Ünlü yapımcı ve yönetmen Faruk Aksoy'un kardeşi olan ünlü yapımcı Servet Aksoy, kendi gibi yapımcı olan eşi Ebru Aksoy ile olan 8 yaşındaki çocuklarının velayeti anneye kalırken baba Aksoy'a belli günlerde görme izni verildi. Öte yandan mahkeme, anne Ebru Aksoy'un isteği, baba Servet Aksoyu'n itiraz etmemesi sonucu çocuk için aylık 5 bin lira nafaka bağladı. Servet Aksoy ve Ebru Aksoy birbirlerinden maddi ve manevi bir talepte bulunmazken Aksoy çiftinin 8 yıllık evliliği son buldu. 

Atakan Şen

 

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