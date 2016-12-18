Can Tanrıyar, Kayseri'de bombalı araç ile yapılan saldırıda çarşı iznine çıkan 14 askerin şehit edilmesi sonrasında Instagram hesabından duygu yüklü sözlerle askerde olan oğluna seslendi. Can Tanrıyar, askerde olan oğlu Anılcan'ın askeri üniforma ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Hiçbir şeyden korkmayın, yılmayın. Belki bizim aklımız sizde olabilir ama sizin aklınız sadece ve sadece vatanda olsun" dedi.

Tanrıyar, oğlu Anılcan Tanrıyar için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aslan asker oğlum, Anılcan... Böyle zor bir dönemde askerlik yapmandan dolayı gurur duyuyorum. Hiçbir şeyden korkmayın, yılmayın... Belki bizim aklımız sizde olabilir ama sizin aklınız sadece ve sadece 'Vatan'da olsun. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ama sizin koruduğunuz bu VATAN sonsuza dek yaşayacak, hiç kuşkunuz olmasın. Seviyorum seni aslan oğlum."

Murat Uçkaç

