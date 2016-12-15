Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Ünlü yazar Beki İkala Erikli Beyoğlu'nda öldürüldü

Ünlü yazar Beki İkala Erikli Beyoğlu'nda öldürüldü

İstanbul Beyoğlu’nda silahlı saldırıya uğrayan ünlü yazar Beki İkala Erikli hayatını kaybetti.

Ünlü yazar Beki İkala Erikli Beyoğlunda öldürüldü

15 Aralık 2016 19:52
Ünlü yazar Beyoğlu'nda öldürüldü - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Ömeravni Mahallesi İnebolu Çıkmazı’nda yer alan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakini bir kişi silah sesi duyması üzerine üst katlardan aşağı indi. Bu sırada bir kişinin koşarak kaçtığını gören apartman sakini, yerde vurulmuş halde bir kadını görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde evli ve bir çocuk sahibi olan yazar Beki İkala Erikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Alper Korkmaz - Sadık Kahraman

Etiketler: Beki İkala Erikli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç