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Ünlü yazar öğrencilerle söyleşilerini sürdürüyor

Genç Yazar Faruk Yıldız, ’söyleşi ve imza’ etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelecek.

Ünlü yazar öğrencilerle söyleşilerini sürdürüyor

15 Ocak 2018 13:40

İkinci baskıya hazırlanan romanı “Evvel Zaman İhtilali” ile büyük beğeni toplayan Faruk Yıldız, öğrencilerle edebiyat söyleşilerini sürdürüyor. Ünlü yazarın bu seferki adresi ise Samsun Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 17 Ocak Çarşamba günü saat 14.00‘te gerçekleştirilecek programda öğrencilere “Neden, nasıl, ne okumalıyız” üst başlığı altında bilgilerini aktaracak olan Yıldız, programın sonunda da romanını imzalayacak.

KİTAP HAKKINDA

Mostar Dergisi Tarihi Roman Yarışmasında ikincilik ödülü alan ‘Evvel Zaman İhtilali’nde, esrarengiz bir cinayetin ardına saklanan korkunç gerçeklerin izi sürülüyor. 17. yüzyıl Osmanlısında cellatların bilinmeyen tarihine ışık tutan roman, şaşırtan kurgusuyla okuru bambaşka dünyalara davet ediyor. Yazar, okuyucusunu İstanbul’un derin zindanlarından Topkapı Sarayına kadar uzanan bir yolculuğa çıkarıyor ve hep şu soruyu soruyor: “Hakikat neydi?”

Etiketler: Faruk Yıldız

 

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