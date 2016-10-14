Sinema yapımcısı, yönetmen ve senarist Ümit Utku hayatını kaybetti.

ÜMİT UTKU KİMDİR?

5 Ocak 1929'da Mardin’de doğan Ümit Utku, Kara Harp Okulu'ndan mezun oldub. Ordudan ayrılıp sinema sektörüne girdi. Önce senaryo yazdı. Kervan Film şirketini kurdu (1958). Yapımcılık ve yönetmenlik yaptı. Türk Film Prodüktörleri Cemiyeti ve Film-San Vakfı olmak üzere bir çok mesleki kuruluşta görev aldı. Kıbrıs Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Ümit utku 37 filmin yönetmenliğine imza attı. 61 filmin ise yapımcılıığını yaptı. Utku'nun 6 senaryosu da beyaz perdeye aktarıldı.