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Ünlü Youtube fenomeni Ali Can hayatını kaybetti| Youtube fenomeni tırcı Ali Can kimdir?

Youtube'da paylaştığı videolarla fenomen olan 1 çocuk babası tırcı Ali Can hayatını kaybetti.

Ünlü Youtube fenomeni Ali Can hayatını kaybetti| Youtube fenomeni tırcı Ali Can kimdir?

04 Kasım 2017 10:41

Almanya'da yaşayan ve Youtube'da paylaştığı videolarla tanınan Alex745alejandro nickli tırcı fenomen Ali Can hayatını kaybetti! Türk Youtuber Ali Can geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

1968 yılında Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dünyaya gelen Ali Can, Youtube'da kendine özgü paylaştığı videolarla  binlerce takipçi kazanmıştı.

Ali Can'ın akrabası Salih Isınmış, Ali Can'ın Frankfurt'ta şöförlüğünü yaptığı tırıın yükünü boşaltmasının ardından yorgun düşerek aracında uyuya kaldığını, ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Youtube fenomeni Ali Can kimdir?

68 doğumlu Ali Can evli ve 17 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi..

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Ortahisar kasabasına bağlı İbrahimpaşa köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Almanya’da yaşayan YouTube fenomeni Ali Can Ürgüp’te defnedilecek.

Etiketler: Ali Can ölüm, Youtube fenomeni Ali Can

 

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