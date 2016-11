Reality şov yıldızı Kim Kardashian’a benzemek için 50’den fazla estetik ameliyat olan ve bu uğurda servet harcamasıyla ünlenen genç makyöz James Jordan Parke, yeni ve estetik bir buruna kavuşmak için geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. Burun estetiği için Newest Plastik Cerrahi Merkezi’nden Op. Dr. Bora Ok’u tercih eden Parke, memnuniyetini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile duyurdu.

Dünyada ve Türkiye'de en çok tercih edilen operasyonlardan biri olan burun estetiği burnun kemik ve kıkırdak yapısının şekillendirilerek kişinin yüzüyle uyumlu ve orantılı, doğal ve güzel görünen rahat nefes alabilen bir burun elde etmeyi amaçlıyor.

“Hastalar burunlarında tek bir noktaya odaklanıyor”

Burnun burun sırtı, her iki yan bölgesi ve burun ucundan oluşan 4 bölgeyi içerdiğini belirten Op. Dr. Bora Ok, "Bu parçalar arasındaki dinamik bir bağlantı olup her bölgede yapılan değişiklikler tüm burun yapısını değiştirmekte, diğer bölgeleri yapılmayan müdahaleler ameliyat sonrasında memnuniyetsizliğin önemli bir sebebi oluyor. Çoğu zaman estetik sonuçların anahtarı bu bölümler arasındaki bağlantının iyi sağlanmasıyla oluyor. Estetik burun görünümü isteyen kişiler burunda tek bir bölgeye odaklanarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan başlıca olanları burun kemerindeki fazlalık, burun ucunun düşük ya da kalın olması veya burunda bir yana doğru eğrilik şikayetleri oluyor. Hastalar bize burunlarında görmek istedikleri veya istemedikleri durumları net bir şekilde anlatıyor. Ameliyat sonrası memnuniyet sadece bu bölümlerin düzeltilmesi ile çoğu zaman sağlanmıyor. Bunun iyi analiz edilmesi ameliyat sonrasında estetik sonuç alınması açısından ameliyatın kendisi kadar önemli bir husus" dedi.

“Burun estetiği kişiye özel olmalı”

Burun estetiğinde yaklaşımın her hastanın burun şekliyle ilgili gerekli veya istenen müdahalelerin önceden belirlenmesi ve kişiye özel burun şeklini ortaya çıkartmak olduğunu belirten Op. Dr. Bora Ok, "Burun kemik ve kıkırdak yapıdaki değişiklikler estetik burun ameliyatlarının temeli olmakla beraber her bölgenin diğer bir bölgeye olan etkisinin önceden değerlendirilmesi en az bunun kadar önemli. Bu sebepten dolayı asıl amacımız burnu sadece küçültmekten ziyade estetik olarak şekillendirmek oluyor. Burun estetiği ameliyatı genel anestezi altında ortalama 1 saat sürmekte fakat bu süre travma almış, deformitesi belirgin, daha önce ameliyat geçirmiş burunlarda uzayabilir. Burun estetiği ameliyatlarını kapalı teknik ile yani burun uç kısımda herhangi bir kesi yapmadan yapmayı tercih ediyorum" diye konuştu.

Burun ameliyatı sonrası süreç nasıl?

Op. Dr. Bora Ok, ameliyat sonrası süreç hakkında şu bilgileri verdi:

"İlk 6 saat ağrı kesicilere cevap veren, hafif derecede ağrı ve dolgunluk hissi olabilir. Az sayıda hastada da olsa hafif dereceli şişme ve morarmalar olabilir fakat bunlar 1 hafta içinde azalarak kayboluyor. Çoğu hastada burun içerisinde herhangi bir tampon uygulamamak ile birlikte gerekli durumlarda nefes almayı engellemeyen özel silikon aparatları ile ameliyat sonrası süreçte hastalarımızın konforunun daha iyi olmasını sağlıyoruz. Burnun verdiğimiz şeklini koruması ve olabilecek darbelere karşı önlem amacıyla ameliyat sonunda yerleştirdiğimiz hafif plastikten yapılı burun aletini ameliyattan sonra 5. ve 7. günler arasında çıkartıyoruz. Ameliyat sonrası hastalarımız 5. günden sonra işlerine ve sosyal hayatlarına dönebiliyorlar. Yurt dışından gelen hastalarımızın bize 1 haftalık bir süre ayırmaları yeterli oluyor. Burnun son şeklini alması ise hastanın deri yapısına göre 1 - 1,5 sene kadar sürüyor."