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Ünlüler güzellik sırlarını Aslan Sayım sizler için açıkladı…

Birçok güzel sanatçının hem sosyal medya menajerliğini hem kuaförlüğünü yapmış olan radyo programcısı Aslan Sayım’dan Ünlülerin Güzellik Sırları.. Sayım; Yıldız Kaplan, Asena, Gülşah Buzlu, Firuze, Fulden Uras ve Banu Alkan gibi güzel yıldızların güzellik sırlarını takipçileriyle paylaştı..

Ünlüler güzellik sırlarını Aslan Sayım sizler için açıkladı…

02 Aralık 2016 17:16

İşte ünlüler isimlerin güzellik sırları sırlar;

Kış geldi ve cildimiz kurumaya, çatlamaya başladı. Türkiye’nin en güzel starlarına sorduk. Cildiniz için neler kullanırsınız? Nelere dikkat edersiniz? v.b sorulara güzel isimler şu cevapları verdi...

ASENA: Tenim benim için çok önemli onun için bol bol su tüketiyorum ve herkese öneriyorum. Cildiniz için maske: Badem yağı ve esmer şekeri karıştırıp macunu cildinize dairesel hareketlerle uygulayıp ılık su ile durulayın. Cildinizdeki farkı göreceksiniz.

Yıldız KAPLAN: Cildinizdeki ölü derilerden kurtulmak için, Türk kahvesinin telvesi ile Bepanten’i karıştırarak yüzünüze Peeling uygulayın. Muhteşem sonuç alacaksınız.

Nadide Sultan: Ben daha çok yediklerimizin dış görüntümüze yansıdığını düşünüyorum. Onun için sağlıklı sebze ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Meyve de tüketirim. Önceden su içmezdim birkaç yıldır içiyorum. Alkol ve sigara kullanmıyorum bunun da faydası var. Cilt bakımımı kendim yaparsam doğal Aloe Vera lı Forever Lİving in peelingimi yapıyor yüzümü her zaman buzdolabında sakladığım Isparta dan gelme gül suyumla siler arkasından la roche posay’ın nemlendiricisini yüzüme sürerim

Gülşah Buzlu: Cildimin güzelliğini dengeli beslenmeye ve spora borçluyum. Kil maskesini öneriyorum.

Pınar Dilşeker: Gerçek gül suyu benim en tercih ettiğim bakım ürünüdür. Kaşlarıma badem yağı kullanıyorum.

Devrim Erden: Sahne ve televizyon programları dışında günlük hayatımda makyajdan hep uzak durmaya özen gösteriyorum. Medikal sabunlar kullanmayı seviyorum. Cildimi Maden suyu (soda) ile masaj yaparak şımartırım. Parlak ve fresh bir cilde sahip olacaksınız.

Firuze: Sürekli sahne aldığım için makyajdan cildim yoruluyor. Bunun için cildime sürekli özel bakımlar yaptırırım. Evde yapabileceğiniz en güzel bakım salatayı halka halka kesip temizlediğiniz cildinizin her bölgesine koyup 1 saat bekletin. Işıl ışıl bir cilde kavuşacaksınız.

Banu Alkan: Cildimin güzelliğini deniz suyuna borçluyum bebeğim. Yaz aylarında sık sık her gün saatlerce denizde özel hareketler ile cildimi vücudumu sağlıklı şekılde dinlendiririm. Yüzüme her ürünü sürmem. Sadece sıhhi besinler ile bakımlar yaparım.

Başak Daşman: B ve C vitamin serumları kullanıyorum düzenli olarak. Güneşe çıkmadan önce mutlaka güneş kremi sürüyorum. Fırsat buldukça da annemin yanına gidip ona özel maskelerinden birini yaptırıyorum.


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