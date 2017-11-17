Ünlüler, internette eğitim veriyor

More Enstitü'nün kişilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği Türkiye'nin 'En Ünlü' eğitim platformu unlulerdenegitim.com'un tanıtımı, ünlülerin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Konunun uzmanı ünlüler tarafından hazırlanmış eğitim videolarına çevrimiçi erişim imkanı sunan portalın tanıtımına; Ali Gültiken, Aslı Altaylar, Bülent Çolak, Bülent Korkmaz, Çağatay Öztürk, Didem Balçın, Ersin Düzen, Ezel Akay, Fethi Karaduman, Mahmut Balçın, Metin Tekin, Ömür Gedik, Tümer Metin, Ümit Davala ve Yunus Günçe gibi sinema, sanat ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Ünlü Oyuncu Hakan Bilgin'in sunumuyla davetlilere anlatılan unlulerdenegitim.com, katılımcılardan beğeni topladı.

''Türkiye'nin ilk ve tek eğitim startup projesi''

Projehakkında bilgi veren More Enstitü ve unlulerdenegitim.com'un kurucusu Dr. Bülent Öz,''Proje,aslında 13 yıl önce kurulmuş More Enstitü Danışmanlık firmasının son 2 yıldır üzerinde çalıştığını bir proje. Unlulerdenegitim.com, Türkiye'nin ilk ve tek startup projesidir. Yani Türkiye'nin 'En Ünlü' eğitim platformu. Gerek sporda gerek sanatta gerekse sinemada başarılara ulaşmış, zorlukları yaşamış, bazen de başarısızlıkları yaşamış bu isimlerin edinmiş olduğu tecrübeleri, profesyonel hayatta taşımaları önemli bir yaklaşım. Zira arama motorunda taradığınızda akademik bilgiyi, kişisel gelişim ve eğitim noktasında bilgi, zaman yönetimi, ekip çalışması, liderlik ve takım çalışmasına varana kadar birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Burada kıymetli olan durum şu; Hayat, herşeyi deneyimleyecek kadar uzun değil. Akademik noktasındaki bilgilerde kafi değil. O zaman karşımıza şöyle birşey çıkıyor; yaşamda bunu başarmış, meslek hayatında bu kariyer noktasına ulaşmış kişilerin, bu basamakları çıkarken yaşamış olduğu deneyimleri ve tecrübelerin harmanlayarak ortaya koymuş olduğu bir internet projesi. Kişilerin sertifikalandırıldığı, iş hayatında ihtiyacı olan eğitimlerin online olarak sağlandığı bir yapı. Ulaşılabilirlik anlamında önemli bir yapı olarak karşımıza çıkmakta'' dedi.

''Eğitmen imzalı online katılım belgesi verilecek''

Dr. Öz, sözlerine şöyle devam etti: “Herkes, internet portalları olan bir yerde web adresine girdiklerinde eğitim videolarını görecekler. Ezel Akay'dan Tümer Metin'e, Didem Balçın'dan Ersin Düzen'e, Bülent Korkmaz'dan Ümit Davala'ya kadar çok geniş bir yelpazedeki kişilerin, eğitim koordinatörleri tarafından hazırlanmış eğitim videolarını portal üzerinde görebilecekler. Portal üzerindeki videoları izledikten sonra eğitmen imzalı online katılım belgesi verilecek. Hızlı, mekanlardan bağımsız olarak Türkiye'nin her yerinde hatta yurtdışı alanlarıyla birlikte ulaşılabilecek ve eğitim anlamında Türkiye'nin 'En Ünlü'portalı olarak karşımıza çıkacak. Şuan itibariyle 33 hocamızla birlikte yola çıktık. Ancak ekiplerimizin görüştüğü, ön çalışmaları devam eden ve ön anlaşmaları devam eden birçok isimle eğitim videoları çekmeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

Projenin Koordinatörü Pelin Elif Özkan ise eğitim konusunda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir hassasiyet söz konusu olduğunu aktardı. Çocuklarımızın eğitiminin yanı sıra kendi eğitim ve kişisel gelişimimize de büyük ölçüde önem verdiğimizin altını çizen Özkan, ''Biz biliyoruz ki toplumdaki rol modeller dünyada olduğu gibi Türkiye’de de örnek alınıyor. Hayat tarzımız ve kişiliğimiz hangi ünlüyü dinleyeceğimizi belirlese de 'o' kişilerin yaşanmışlıklarını birinci ağızdan dinlemek, bizim için yol gösterici olabiliyor. Aslına bakarsanız bu vizyon üzerine Ünlülerden egitim.com’u inşa ettik. Oluşum felsefemizde ilk önce tüm Türkiye'yi akabinde tüm dünyada önemli bir ağ kurmak var. Bireylerin yer zaman ilişkisini gözetmeden istedikleri noktada videoyu seyrederek konunun farklı bir noktasını almasını ve belki de hayatı için kendine yeni bir yol çizmesini sağlamak. Ve bizim için diğer önemli konu; bu projedeki en büyük argümanımız olan alanında başarılı kişilerin deneyimlerinin bir eğitim portalı içerisinde, zamandan bağımsız Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim verme akreditasyonuyla buluşması. Bunu başardığımız oldukça mutluyuz'' diye açıkladı.

Projede yer alan Futbol Yorumcusu Ali Gültiken, ''İnternette olan şekli itibariyle Avrupa'da örnekleri olan bir yapı. Türkiye'de yeni bir başlangıç oldu. Bülent hoca, bu konu ile geldiğinde fikrini anlattı. İçerisinde olmayı arzu ettik. Bugün hep beraberiz. Umut ediyoruz ki; düşünülen şekilde birçok insanın faydalanabileceği mecra haline gelsin'' dedi.

Projede sinema eğitiminde katkı yapan Yönetmen Ezel Akay, ''Ünlü olmayı bir kenara koyalım, benim için aslında bir eğitim projesi. Bir tek biz, kendi ülkemizdeki eğitimden yakınmıyoruz, herkes bütün dünyada bir eğitim devrimine hazırlanıyor. Herkes aynı dertlerden muzdarip. Klasik eğitim artık işe yaramıyor. İnternet, eğitimin ulaşabileceği alanları veya eğitim almak isteyenlerin ulaşabileceği kaynakları çok çeşitlendirdi. Bende sinema eğitiminde katkı bulunmak amacıyla yer aldım. Daha önce bir üniversitede verdiğim derslerden bir tür özeti bu proje için kullanmaya çalıştım'' şeklinde konuştu.

Projede konusunun kariyer yönetiminde istikrar olduğunu belirten Futbol Yorumcusu Bülent Korkmaz ise ''Futbol hayatıma Galatasaray'da başlayıp Galatasaray'da bitirdim. Onu için istikrar üzerine projemizi şekillendirdik. Çok keyifli oldu ve güzel geçti. Bende merak ediyorum izleyemedim. Geçmişte yaşadığımız o büyük tecrübeleri insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Bunun çok olumlu ve faydalı olacağını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Yazar, Sunucu, Şarkıcı Ömür Gedik, ''Ben seminerlere gittiğimde veya sosyal medyadan bana gelen soruların yüzde 70-80'i; yeni başlıyorum ne yapabilirim? Nasıl bir yol izleyebilirim. Tecrübelerinizi aktarır mısınız? Şeklinde. Bunu böyle bir platform üzerinden yapıyor olmak benim için çok değerli. O yüzden yerinde bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Çok güzel isimler var'' dedi.

Farklı ünlüler, farklı yorumlar

Farklı sektörlerde hayatımıza dokunan 33 ünlü simayı takipçileriyle buluşturan portal; Ali Gültiken, Ali Tanrıverdi, Aslı Altaylar, Ayça Törün, Aytuğ Kolankaya, Bahtiyar Engin, Burak Törün, Bülent Çolak, Bülent Korkmaz, Çağatay Öztürk, Didem Balçın, Ece Erken, Ece Vahapoğlu, Erkan Can, Ersin Düzen, Ezel Akay, Fatih Tekke, Fethi Karaduman, Fırat Aydınus, Güven Kıraç, Harun Erdenay, İlker Ayrık, Levent Ülgen, Mahmut Balçın, Metin Tekin, Murat Şeker, Nevşin Mengü, Orhan Kaynak, Ömür Gedik, Tümer Metin, Ümit Davala, Yunus Günçeve Zafer Algöz gibi birçok ünlü ismin deneyimlerini zaman ve mekandan kavramı dışında eğitim tutkunlarıyla buluşturmayı amaçlıyor. 'Başarı İçin Kariyer Yönetimi'nden 'Güzel Konuşmanın Şifresi'ne, 'Etkili İletişim Teknikleri'nden 'Performans Yönetimi'ne kadar birçok konuyu kişisel eğitimine önem verenlerin bir tık uzağına taşıyan portalın, ilk 6 ayda toplam 200 bin tekil kullanıcının hayatına dokunmayı amaçladığı belirtildi. Bunun yanı sıra ünlü birinden eğitim almanın yolunu açan portalın, ders sonunda eğitimi alan kişilere o, ünlü tarafından imzalanmış bir katılım belgesi gönderdiği ifade edildi.