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Ünlüler milyonlarca öğrenci için kamera karşısına geçti

Birbirinden ünlü isimler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) öğrenim gören yaklaşık 1,5 milyon öğrenci için kamera karşısına geçti.

Ünlüler milyonlarca öğrenci için kamera karşısına geçti

18 Ekim 2016 10:07
Ünlüler milyonlarca öğrenci için kamera karşısına geçti - Tıkla İzle

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi TV Yapım Merkezi tarafından hazırlanan yeni ders programları için, diksiyon ve beden dilini daha etkili kullanabilen profesyonel sunucuların yanı sıra herkesin yakından tanıdığı oyuncular Altan Gördüm, Ahmet Dursun, Ayhan Taş, oyuncu ve yönetmen Rıza Sönmez ile Model grubunun solisti Fatma Turgut kamera karşısına geçti. Para Teorisi, İktisadi Kalkınma, Halkla İlişkiler ve İletişim, Pazarlama Yönetimi gibi derslerin bir bölümü için kamera karşısına geçen ünlü isimler, Anadolu Üniversitesi TV Yapım Merkezi tarafından çağın öğrenci kitlesi ve alışkanlıkları göz önüne alınarak geliştirilmiş yeni öğretim tasarımı ve farklı tekniklerin kullanımıyla hayata geçirilen yeni ders programlarının tanıtımına destek vererek renk kattılar.

Konuyla alakalı İHA’ya açıklamalarda bulunan TRT Okul Anadolu Üniversitesi Koordinatörü Yrd. Doç. Selçuk Kıray, Anadolu Üniversitesi’nin 1982 yılından beri Açıköğretim Sistemi kapsamında ders programları ürettiğini söyledi. Kıray, “Bizim burada ana ders malzememiz ders kitaplarıdır. Biz de ders kitaplarından esinlenerek ders programları hazırlıyoruz” dedi.

Yıllardır oturmuş bir sistem olduğunu hatırlatan Kıray, “Ders programları, derslerin kendi öğretim elemanları, hocaları tarafından sunuluyordu. Biz bu sistemi değiştirdik. Tabi ki burada yanlış anlaşılma olmasın. Bu sistemi değiştirirken istedik ki, diksiyonu, beden dili, ekran duruşu daha iyi olan, mesajı daha iyi aktarabilen, sunumu daha iyi yapabilen kişiler olsun. Bu anlamda yine biz akademisyenlerimizden yararlandık, akademisyenlerimizin yanı sıra ise kendi alanında uzman spiker ve sunuculardan da faydalandık. Böyle olunca da dersler daha dinamik hale geldi” diye konuştu.

“Amacımız, öğrencilerimizi ders programlarına teşvik edebilmek”

Kıray, şimdiye kadar ünlülerden 5 kişiyle çalıştıklarını kaydederek, “Bunlardan biri ‘Boomcu Onur’ lakabıyla tanınan Ahmet Dursun’la, Altan Gördüm, Ayhan Taş, Model Grubu’nun solisti Fatma Turgut ve Rıza Sönmez ile çalıştık. Onlardan kısa tanıtım çekimleri aldık. Ünlülerle çalışmaktaki amacımız, yeni yaptığımız öğretim tasarımına dikkat çekebilmek ve öğrencilerimizi bu anlamda yeniden ders programlarına teşvik edebilmektir” ifadelerini kullandı.

Ders programları öğrencilerin hizmetinde
Yeni ders programlarının öğrencilerin hizmetine sunulduğunu da anlatan Yrd. Doç. Kıray, şöyle devam etti:
“Bu ders programlarımız, şuanda 10’ar dakikalık bölümlerle daha modüler hale geldi. Bu modüler programlar, istenildiği biçimde genişletilebilir, daha da kısaltılabilir şekilde öğrencilerimizin hizmetine sunuldu.”
 


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