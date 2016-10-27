Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Akciğer Kanseri Derneği ve İmmüno-Onkoloji Derneği bir araya gelerek en ölümcül kanser olan akciğer kanserinin önlenmesi, akciğer kanserinden korunma, erken tanı ve etkili tedavi konusunda bilinç oluşturmak amacıyla, 'Akciğerini Koru, Akciğer Kanseri Olma!' sloganıyla, ünlü oyuncuların da desteğiyle Akciğer Kanseri Farkındalık Kampanyası başlattı.

Kampanya İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Toplantıya Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rıza Çetingöz, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Başak Oyan Uluç, Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. A.Fuat Kalyoncu, İmmüno-Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nalan Babacan ve çok sayıda ünlü oyuncu katıldı. Kampanyaya Çağla Demir, Rüzgar Aksoy, Aslıhan Güner, Nail Kırmızıgül, Ali İl, Ececan Gümeci, İsmail Ege Şaşmaz, Fulya Zenginer, Açelya Akkoyun, Onur Büyüktopçu, Yeliz Şar, Tolga Güleç gibi ünlü oyuncular destek verdi.

"Farkındalık oluşturmak için buradayız"

Kampanya destek veren oyuncu Aslıhan Güner, Sigara içmeyen ve etrafında içirmeyen birisi olarak, canı gönülden destek verdiğim bir kampanya. Kampanyanın amacı; insanların akciğer kanserinin önlenebileceğinin farkında olmasını sağlamak. Sigara içmiyor olabilirsiniz ancak içilen ortamlarda da bulunuyor olmamalısınız. Sigara dumanının olduğu havayı soluduğunuzda aynı etki oluyor. Akciğer kanseri, kanser türleri arasında en fazla ölüme sebebiyet veren kanserlerden. İnsanların farkına varıp sigara içmemesini sağlamak veya yanımızda içilmemesini sağlamak çok önemli. Bir şekilde farkındalık oluşturmak için buradayız. Kendi adıma çok mutluyum. Sigara bırakmanın yolları var. Sigara ve tütün olan hiçbir ürün kullanılmasın. Kendimiz ve sevdiğimiz insanları düşünüyorsak, sigara ve tütün ürünlerini bırakmamız gerekiyor'' dedi.

Kanserin farkında olunması gereken bir hastalık olduğunun altını çizen ve babasını kanserden kaybeden oyuncu Fulya Zenginer, "İnsanlar kanser kelimesini duydukları zaman korkunç bir şey olarak algılıyorlar. Zor bir hastalık ama tedavisi mümkün. Her şey erken teşhisle başlıyor. Sigara kanser yapmaz demeye başladılar. Sigara ve tütün ürünleri kanser yapar. Uzak dursunlar. İşlenmiş gıdalardan da uzak durulması gerektiğini inanıyorum. Çok fazla tüketilmemelidir. Herşeyden önce erken teşhis aşaması çok önemli. Ben, babamı kanserden kaybettim. Erken teşhiste geç kalmıştık. Tıp bu konuda çok ilerlerdi. Annem de kanser hastalığı geçirdi. Erken tanı ile tedavisi sağlandı. Çok zorlu bir süreç olmadı. Akciğer kanserini atlattı. Bunları yaşamış biri olarak söylüyorum; kanser atlatılabilen bir hastalık. Sadece erken teşhis çok önemli" şeklinde konuştu.

"Hastalarımızın yüzde 80'i ileri evrede geliyor"

Güncel tedavi yöntemlerinden bahseden Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Başak Oyan Uluç, ''Akciğer kanseri, hücrelerimizde toksit maddeleri olunca genlerimizde değişiklikler oluyor ve hücreler kontrolsüz şekilde çoğalıyor. Eğer bu genler tamir edilirse problem yok. Bu nedenle kanser oluşmuyor. Ya da kanser hücresi oluştu, bağışıklık sistemimiz bunu fark etti ve bunu yok etti. Bunda da problem yok. Hastamız karşımıza tümör ya da kitle ile geliyorsa demek ki bu iki mekanizma işe yaramamış. Bu durumda hastanın evresine bakıyoruz. Erken evre ise tümörü oradan çıkarmak ya da ışın tedavi ile tümörü oradan yok etmek ilk tercihimiz. Cerrahi ve radyoterapi kullanıyoruz. Hastalarımızın yüzde 80'i ileri evrede geliyorlar. Bu noktada mutlaka ilaçlı tedaviler gerekiyor. Aklımıza ilk gelen kemoterapiler. Kemoterapiler çoğalan kanser hücrelerini yok ediyor. Bu yılladır kullandığımız tedavi" diye konuştu.

Sigaranın çeşitli mutasyonlara neden olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Uluç, "Son yıllarda mutasyonların ne olduğunu tespit ettik. Artık direkt tümörleşmeye sebep olan gen değişikliğini hedefleyen ilaçlarımız var. Buna akıllı ilaçlar diyoruz. Tümör hücresine saldırıyor ve normal hücrelere hiç saldırmıyorlar. Hastada mutasyon varsa bunları kullanıyoruz. Diğer tedavi yöntemi, son 5 yılda gündemimize giren İmmünoterapiler. Bu tedavide bağışıklı sistemi aktifleştirip, tümöre saldırmasını sağlıyoruz" dedi.

"Çalıştığınız kurumun hava kalitesini düzeltilmesi konusunda elinizden geleni yapın"

Akciğer kanserinden koruma konusunda sigara içilmemesi gerktiğini üstüne basa basa söyleyen Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. A.Fuat Kalyoncu, "Lütfen sigara içmeyin. İçenlerden olabildiğince uzak durun. Kanserden korunmanın en önemli noktası; tütün ürünlerinden temasınızı kesmenizdir. Buna nargile dahil. Olabildiğince kendinizde ve çevrenizde hava kirliği hakkında farkındalık oluşturun. Bazı mesleklerin ortamı kanser açısından riskli. Çalıştığınız kurumun hava kalitesini düzeltilmesi konusunda elinizden geleni yapın. Erken tanı için yılda bir kez doktor kontrolünden geçmenin yararı var. Sigara içiyorsanız, yıllarca içiyorsanız, orta yaş civarındaysanız bu kontrolü biraz daha sık yaptırın" ifadelerini kullandı.

Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rıza Çetingöz, akciğer kanseri hakkında şu rakamları verdi:

"Akciğer kanseri dünya yaklaşık 2 milyon insanın yaşantısına, tüm dünya genelinde her 30 saniyede bir insanın ölümüne, ülkemizde her yıl yaklaşık 30 bin insanın akciğer kanserinin olumsuz sonuçlarına maruz kalıyor. Ülkemizde sigaraya başlama alışkanlığının 19 yaşından önce yüzde 90 olarak görüyoruz. 19 yaşından sonra bu tiryakilerin yüzde 10'u sigaraya başlıyorlar. 13 yaşından önce bu oran yüzde 15-30 oranında. O yüzden gençlerimizin bilgilendirilmesi, ebeynlerin bu konuda onlara örnek olması ve eğitmesi gerekiyor.''

Her yıl 30 bin yeni tanı konuluyor

Tüm dünyada en sık görülen ve kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kanser türü olan akciğer kanseri Türkiye'de de en sık görülen ve ölüme neden olan kanserler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığının 2012 yılı verilerine göre erkeklerde en sık; kadınlarda ise beşinci sıklıkta görülen ve her yıl yaklaşık 30 bin yeni tanı konulduğu tahmin edilen akciğer kanseri erkeklerde tüm kanserlerin yüzde 21.8’ini, kadınlarda ise yüzde 4.9’unu oluşturuyor. Türkiye’de akciğer kanserine bağlı mortalite verileri değerlendirildiğinde, kanser, kardiyovasküler sistem hastalıklarının ardından en sık ikinci ölüm nedenini oluşturuyor.