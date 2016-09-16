Türk Sineması'nın efsanevi oyuncularından Tarık Akan hayatını kaybetti. Birçok ünlü isim üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü sanatçı Tarık Akan hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberinin duyulmasının ardından sanat dünyası yasa büründü.

Oyuncuyu seven birçok ünlü isim de acılarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile dile getirdi.

İşte o isimler ve paylaşımları:

Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizleri Silivri'de hiç yalnız bırakmamış olan güzel insan, büyük sanatçımız Tarık Akan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Arda Turan: “Hababam yoklamasından bir kişi daha eksildi. Nice çocukluk anımızın kahramanı Tarık Akan mekanın cennet olsun”

Sibel Can: “Ahh Benim Canım.. Aydınlık kalplim mekanın cennet olsun”

Hülya Koçyiğit: “Onurlu, hassas, duygusal, eğitime gönül vermiş ve bu bağlamda Taş Mektep'i kurmuş olan, hayatı boyunca inandıklarının peşinden giden, bunun için mücadele veren , Türk Sineması'na çok önemli sanatsal filmler kazandıran bir ustayı kaybettik. Acımız çok büyük, Sevgili arkadaşımı sonsuz sevgiyle anıyorum. Mekanı cennet olsun”

Esra Erol: “Tarık akan vefat etmiş. Seni hiç ama hiç unutturmayacağız. Nurlar içinde uyu Allah rahmet eylesin”

Çağla Şikel: “Allah rahmet eylesin, sevenlerine ailesine sabır versin”

Demet Akalın: “Hala bu kadar yakışıklı ve ulaşılmaz güzellikte kalbimizde yaşayacaksın nur içinde yat"

Sezgin Tanrıkulu: “Başarılı bir sanatçıyı,halkına bağlı bir eğitimciyi, ülkesinin sorunlarına duyarlı bir yurttaşı; Tarık Akan'ı kaybettik. Başımız sağolsun”

Ceyhun Yılmaz: “Damat Ferit de gitti... Ruhun şad olsun Tarık Akan. Allah'tan Rahmet dileriz”

Armağan Çağlayan: “Bir çocukluk hikayemiz daha bitti. Çocukluğumun büyük starı. Damat Ferit’i. Birer birer eksiliyoruz, yattığın yer nur olsun. Uğurlar olsun”

Mesut Yar: “Yakışıklı bir ağabeyimizi daha uğurladık. Güzel insanlar, güzel kalabalıklar halinde"

Yekta Kopan: “Öyle bir filmdir ki Canım Kardeşim, en vicdansız insanın yüreğindeki kayayı parçalar”