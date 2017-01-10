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Ünlülerden tüyleri diken diken eden Fethi Sekin klibi

İzmir'de PKK'nın katliamını büyük bir kahramanlıkla önleyen Şehit Polis Fethi Sekin için, Arda Turan'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a, Murat Boz'dan Erhan Çelik'e ünlü simalar kamera karşısına geçti.

Ünlülerden tüyleri diken diken eden Fethi Sekin klibi

10 Ocak 2017 11:19
Ünlülerden tüyleri diken diken eden Fethi Sekin klibi - Tıkla İzle

İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin katliamını şehit olma pahasına önleyen Trafik Polisi Fethi Sekin için ünlüler kamera karşısına geçti. Şehit polisin ağzından yazılan ve şehadetine giden yolun anlatıldığı metni, ünlü simalar bölümler halinde seslendirdi.

İşte kahraman polis Fethi Sekin'i seslendiren ünlüler:

Erhan Çelik, Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Hande Yener, Wilma Elles, Burcu Esmersoy, Oktay Kaynarca, Sibel Eraslan, Esra Erol, Cengiz Kurtoğlu, Murat Yıldırım

"KURŞUNUM BİTTİ"

Şehadete giden yolu anlatan duygu dolu metin:

Benim adım Fethi Sekin, 43 yaşındayım. Memleket Elazığ. Dün İzmir Adliyesi'nin önünde görevdeydim yine. Trafik polisiyim. O iblisleri arabanın içinde gördüm. Alçaklıkları gelişlerinden belliydi. Dur dedim durmadılar. Önce biri indi sonra diğeri. Başladılar kurşun sıkmaya. Dedim ki; "Kurşunum bitene kadar size dünyayı dar ederim!" Ettim de! Kalleşlerin peşine düştüm. Onlar sıktı, ben sıktım! Gözüm bir şarjörde bir de bizim çocuklarda. Bizimkiler yetişene kadar... Dayandım, dayandım, dayandım... Derken kurşunum bitti....

Etiketler: Fethi Sekin, İzmir, şehit polis Fethi Sekin


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