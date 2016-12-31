Türkiye'nin acı, hüzün, ve başarı dolu bir yılı geride bırakmasına saatler kaldı. 2016'nın son saatlerini yaşadığımız şu dakikalarda ünlü isimlerden de peş peşe yeni yıl mesajları gelmeye devam ediyor

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İŞTE O MESAJLAR

Muazzez Ersoy: Her şey güzel olsun artık. Acılar, sıkıntılar, gözyaşları bitsin.

Burak Özçivit: Yeni sene bize güzel şeyler getirsin, umut getirsin. Barış getirsin ve gönlümüz açılsın.

Kenan İmirzalıoğlu: 2017’de inşallah, birlik beraberlik ve huzur bekliyorum.

Nükhet Duru: Mutlu, sağlıklı, acısız, dertsiz, gamsız bir yıl diliyorum.

Murat Boz: Bütün ulus olarak güzel bir 2017 bizi bekler inşallah.

Nur Fettahoğlu: Kimsenin ağlamadığı, herkesin güldüğü bir yıl diliyorum.

Derviş Zaim: Yeni yılın, ülkemize esenlik, huzur ve toplumsal barış getirmesini arzu ediyorum. Türkiye’nin bu zor dönemi, daha kolay atlatmasını umut ediyorum.

Ceyda Düvenci: Yeni yılda her sabah güzel haberler okuyarak güne başladığımız, sevdiklerimizle sağlıklı, mutlu, bereketli bir yıl diliyorum.

Behzat Uygur: Barış dolu bir dünyayı gönülden, yürekten istiyorum.

Yasemin Çonka: 2017, canım Türkiye’me ve bütün dünyaya barış getirsin lütfen.

Ferhat Göçer: Önlelikle barış, huzur, sağlık, mutluluk getirsin... Gerisi yalan...

Özlem Balcı: Yeni yılın bütün ülke için hayırlı, bereketli ve barış dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Mehmet Emin Kadıhan: Yeni yılla Halep için insanlık, Filistin için özgürlük ve bütün İslam coğrafyası için huzur temenni ediyorum.

Burak Haktanır: Başta Türkiye olmak üzere İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşının sona ermesini temenni ediyorum.

Demet Özdemir: Herkese musmutlu yıllar olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın...

Zara: 2017 için duam: Barış, huzur, sevgi... Hepimizin sevgiye ihtiyacı var...

Petek Dinçöz: Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, başarı getirsin. Sevdiklerimizle nice yıllara.

Halil Sezai: Bu yıl siyasetçi siyaset, müzikle uğraşan müzik yapsın. Beklentim bu yönde.

HÜLYA KOÇYİĞİT: Milletçe vatan sevgisi ile kenetleneceğimiz, yüreğimizdeki sevginin çoğalacağı, yaralarımızın sarılacağı huzur dolu bir yıl diliyorum. 2017, kötülerin ve kötülüklerin değil, iyilerin ve iyiliklerin galip geldiği bir yıl olsun.

FİLİZ AKIN: Her şeye rağmen umudumuz olmalı... Acıların olmadığı, sevgi, huzur ve birlikteliğin olduğu bir yıl diliyorum...

BİROL GÜVEN: Yeni yıl için en büyük dileğim, Orta Doğu’ya barışın gelmesi...

ÖZDEMİR ERDOĞAN: Biz vatandaşlar olarak devlet için varız. Devletimizin esenliğini niyaz ediyorum Allah’tan.

AHMET ÖZHAN: Yeni yılın cümle insanlık alemine barış, huzur ve refah getirmesini Allah’tan dilerim.