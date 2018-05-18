Ünlülerin özel dedektifi Joseph Erdem Kuşadası’nda gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstanbul ve İzmir’de iki ayrı mahkeme tarafından aranan Joseph Erdem’i gözaltına aldı. Yapılan araştırmada Joseph Erdem isimli kişinin Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçları ile İstanbul 66. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ise bilişim sistemlerine hukuka aykırı olarak girme suçlarından arandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, savcılığın talimatıyla Joseph Erdem hakkında soruşturma başlattı.

Zafer Hacısalihoğlu

