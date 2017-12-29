Ünsal: 'Ligde kalmak ve dirençli takım haline dönüşme adına çalışma yapıyoruz'

İHA’ya açıklamalara bulunan Başkan Ünsal, ellerindeki çekirdek kadroya takviye yapma noktasında transfer çalışmalarını hızlandırdıklarını ve bunu da birkaç güne netleştireceklerini kaydetti.

“Ligde kalma adına ısrarcıyız”

Devre arası başladığı andan itibaren çok yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiklerini ifade eden Ünsal, “Transfer komitemiz bu noktada yoğun bir çalışma içerisinde. Bu birkaç gün daha sürecek bir süreç ve en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Kulübünde mali imkanlarını da dikkate alarak elimizdeki imkanlar ölçüsünde bu işi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İzin verilen Rumen oyuncularla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Onların şu anki durumları net belli değil. Gitmeleri ve onlarında gitmek istedikleri noktasında bir çalışma var. Birkaç günlük süre içerisinde net bir duruma bağlayacağız. Şu anda sürdürdüğümüz transfer çalışmaları tamamen ligde kalmak ve dirençli takım haline dönüşme adına yapılan bir çalışma. Birinci önceliğimiz bu. Tüm bunlara rağmen ligde kalamama da ihtimal dahilinde. İlk önceliğimiz ligde kalarak bu işi devam ettirme adına. Transfer çalışmalarımız o şekliyle devam ediyor. Elimizde oluşturduğumuz çekirdek kadroyu en son Fenerbahçe ve Trabzon maçında tüm Türkiye gördü. Elimizdeki çekirdek kadro ile ligde kalma konusunda direncini ortaya koyan bir oyuncu potansiyelimiz var. Bizim şu an yapacağımız transfer çalışmaları da bu oyuncu potansiyelinin üzerine koyacağımız potansiyelle devam edecek ve ligde kalma konusunda ısrarcı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz” dedi.

“Çekirdek kadronun hepsi ile yeniden anlaşma imzaladık”

Hiçbir şeyin bitmediğini de sözlerine ekleyen başkan Ziya Ünsal, “Ligde puan cetvelindeki sıralamaya baktığımızda daha da bundan sonra ikinci devre çok heyecanlı ve iyi bir sürecin başlayacağı adına umutluyuz. Ayrılacağı söylenen arkadaşlarımızla oturup yeniden sözleşme imzaladık. Kamuoyunda bahsedildiği gibi değil. Çekirdek kadro diye tabir ettiğimiz oyuncuların hemen hemen hepsi ile oturup anlaştık ve kampa gelecek. Takımda şu an Poko noktasında Göztepe bizle resmi temasa geçerek yazılı talepte bulundu. Ancak önerilen rakamlar bizler açısında tatmin edici olmadığından, cevap olarak bu ölçülerde değerlendirildiğinde kulübümüzde kalmasının daha doğru olacağını söyleyerek kendilerine teşekkür ettik” ifadesinde bulundu.

“Hukuki süreç devam ediyor”

Kardemir Karabükspor kulübünün bir önceki yönetiminin yaptığı transfer harcamaların mercek altına alındığını ve bu nokta da hukuki sürecin devam ettiğini ifade eden Ünsal, “Savcılık ve dernekler masası ile bizim de işin içerisine koyduğumuz yeminli denetim firmaların yapacağı çalışma var. Şu anda yargıya intikal ettiği için bu soruşturma hakkında bir şey söylemek doğru değil. Savcılığın soruşturması kapsamında işlemler devam edecek. Biz de kulüp olarak savcılık ve emniyete hukuken elimizden gelen her türlü yardımı ve desteği veriyoruz. Elimizdeki bilgi ve belgeleri sunduk. Artık konu yargıda. Genel kurulda da ifade edildiği gibi 190 milyon bir borç var. 190 milyonluk bir borç az da bir borç değil. Bu borcun içinden çıkılması hakikaten sıkıntılı. Bu yönetimi yaparken, akıllı, gayet bu işleri yönetebilecek parayı yönetmeyi bilen bunun sonucunda da Karabükspor’a fayda sağlayacak bir yönetim oluşturmayı programladık. Bu yönetimi oluştururken de isabetli de yaptığımızı şu anda farkındayız. Önümüzdeki süreçte daha da etkili olacak. 190 milyon borç var denilerek, öldük bittik, şöyle oldu denilmesi mümkün değil. Bunu bir şekilde belli takvimlere bağlayarak sürdürmemiz lazım. Bunu da yapıyoruz ve bugünlere geldik. Burada en büyük sponsorumuz KARDEMİR var. Bunun yanında kentte, demir tüccarları, haddeciler ve tabiri caizse tüm Karabük halkı bu işin içerisinde. Buradaki en büyük katkıyı KARDEMİR veriyor. Yeri gelmişken, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz’e özellikle teşekkür ediyorum. Bu dönemde çok büyük desteğini gördük ve bundan sonrada destek vereceklerini söylüyorlar. Karabükspor’un bu sıkıntıları aşması noktasında KARDEMİR’in bu desteğini bundan sonra da göstereceğini biliyoruz. O destek zaten bize şevk ve aşkı veriyor. Bütün yönetimdeki arkadaşlarımız o çaba ile gayretlendiriyorlar. Valimiz ve milletvekillerimiz başta olmak üzere tüm bu koordinasyonu birlikte yapıyoruz. Karabükspor’un iyi bir yerde iyi bir sistemle önümüzdeki süreç içerisinde geleceğinin çok daha parlak olacağını düşünüyorum. İnşallah mahcup olmayız. Önümüzdeki ikinci yarının Karabükspor’a hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Kulübe maddi girdi sağlanması adına bir takım bağış ve kampanyalar noktasında da çalışma içinde olduklarını ifade eden Ünsal şunları söyledi:

“Önümüzdeki süreçte bunu net bir sistem ve teknik olarak ortaya koyup bu konuda Karabükspor taraftarlarının katkısına sunacağız. Oradan da iyi bir gelir olacağı inancındayız. Damlaya damlaya göl olur mantığıyla bakarsak, 1 lira ve bir kuruşun bu işte katkısı var. O bir kuruş gönülden verilen bir şey bunun sunulması bile Karabükspor’a çok büyük katkı olacaktır.”

Yasin Erdem