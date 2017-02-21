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Unutulan eşyalar için son 3 gün

EGO Genel Müdürlüğü, Metro, Ankaray ve otobüslerde unutulan veya düşürülen eşyaları, 25 Şubat Cumartesi günü ihale yolu ile satışa çıkaracak.

Unutulan eşyalar için son 3 gün

21 Şubat 2017 12:05

EGO Kayıp Eşya Bürosunca teslim alınan unutulmuş eşyaların öncelikli olarak sahiplerine ulaşılmaya çalışıldığını belirten yetkililer, sahibi bulunamayan eşyaların 15 günlük periyotlar halinde EGO Genel Müdürlüğünün "www.ego.gov.tr/kayıp eşya" internet adresinde listelenerek ilan edildiğini hatırlattı. Yetkililer, hiçbir şekilde sahibine ulaşılamayan eşyaların EGO tarafından 1 yıl boyunca saklandıktan sonra, açık artırma yöntemiyle satışa sunulduğunu ifade etti.

Yetkililer, bulunan eşyaların üzerinde iletişim bilgisi bulunması halinde Kayıp Eşya Bürosu tarafından direkt iletişime geçilerek sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Her gün 1 milyonun üzerinde Ankaralının seyahat ettiği toplu taşıma araçlarında çok çeşitli eşyaların unutulduğunu veya düşürüldüğünü belirten yetkililer, unutulanlar arasında; cüzdan, gözlük, kolye, cep telefonu, şemsiye, kitap, okul çantası, şapka, gömlek gibi eşyaların ağırlıkta olduğunu, bunların yanı sıra unutulan eşyalar arasında dizüstü bilgisayardan bisiklete, fotoğraf makinesinden matkaba kadar büyük çaptaki eşyaların da yer aldığını söyledi.  

Etiketler: Ankaray, EGO Genel Müdürlüğü, metro, unutulan eşyalar


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