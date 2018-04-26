Unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

Unutkanlık ve dikkatsizlik sonucu şehrin çeşitli yerlerinde bulunan eşyalar, vatandaşlar tarafından bulunarak belediyeye teslim ediliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı bir şekilde kayıt altına alınan eşyalar, muhafıza altına alınarak sahiplerine teslim edilmeyi bekleniyor. Eşyalarını kaybeden vatandaşlar, Zabıta Müdürlüğündeki yetkililere başvurarak, gerekli tespitlerin sonucunda eşyalarını geri alabiliyor.

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınan eşyalar arasında en çok nüfus cüzdanları, ehliyet, araba anahtarı, çanta, cüzdan, banka kartları, gözlük, ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, Türk Lirası döviz yer alıyor. Sahiplerini bekleyen eşyalar arsında işitme engellilerin kullandığı kulaklık ve biyometrik fotoğraf dahi yer alabiliyor.

"Zabıta Müdürlüğünün önemli görevlerin bir tanesi"

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kayıp eşyaların muhafıza altına alınmasının, Zabıta Müdürlüğünün önemli işlevlerinden birisi olduğunu söyledi. Gerekli tespitler sonucunda eşyaların sahiplerine teslim edildiğine değinen Başkan Tekintaş, “Unutkanlık olabilir, bir yerde unutulmuş olabilir ve düşmüş olabilir, bu esnada kayıp olan ne kadar eşya varsa, duyarlı vatandaşlarımız onları sahiplerine ulaştırmak üzere zabıta müdürlüğümüze teslim ediyor. Biz kendimiz de bulunmuş olanları alıp, bünyemizde muhafıza altına alıyoruz. Bunlar biriktikçe belirli bir müddetten sonra ancak işlem yapılabiliyor. Yasal yöntemler içerisinde teslimini gerçekleştirdiğimiz oluyor, bekletip muhafazaya aldığımız oluyor” dedi.

"Halkımızın kaybettikleri eşyalara ulaşmasını sağlıyoruz"

Unutulan eşyalar arasında değerli ziynet eşyaları olduğuna da dikkat çeken Tekintaş, duyarlı vatandaşlara da seslenerek, “Aslında çok önemli bir görevi ifa ediyoruz. Gerçekten kendini bir vatandaşlık görevi olarak sorumlu hissedip, bulduğu emaneti buraya getirenlere teşekkür ediyoruz. Onlar hem vicdani hem ahlaki hem de inanç kaynaklı özel bir görevi yerine getirmiş oluyorlar. Biz de zaman zaman ilanları gerçekleştirerek, halkımızın kaybettiği eşyaların, kendilerine ulaşmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

"Milletimizin emanet kasası gibiyiz"

Başkan Tekintaş, unutulan eşyaların sahiplerini beklediğine dikkat çekerek, vatandaşların belediyeye gelerek müracaatta bulunmaları gerektiğine dikkat çekti. Tekintaş, kimlik kartı, ehliyet ve ziynet eşyaları gibi ürünlerin yanı sıra çeşitli materyallerin de bulunduğunu aktaran Başkan Tekintaş, “Örneğin işitme engelli bir arkadaşımızın kulaklığı düşmüş. Bu tür eşyaları kayıp etmiş olanlar, Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü birimine müracaat etsin, ekiplerimiz onlarla ilgili bu araştırmayı yaptıktan sonra ürünün sahibi kendileri ise onu mutlaka teslim edecekler. Bu milletin emanet kapısı ve kasası gibiyiz. Kaybettikleri eşyalar bizde, eşyalarını kaybetmiş ve bulmak arzusu olanlar bize de müracaat etsinler, eşyaları burada olabilir” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 11 bin TL, döviz, ziynet eşyaları, banka kartı ve kimlikler sahiplerini bekliyor

Öte yandan, şimdiye kadar bulunan değerli eşyalar, ‘10 bin 865 TL, 110 dolar, 300 euro, 20 adet cüzdan, 141 adet kimlik kartı, 7 adet cep telefonu, 12 adet çanta, 45 adet anahtar, 3 adet altın kolye, 9 poşet kıyafet ve 40 adet banka kartı’ olarak kayıtlara geçti.

Selim Kuşcu

