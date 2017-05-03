Unutulmaya yüz tutmuş meslek: ‘Kasetçilik’

Bir zamanların gözdesi olan kasetler, tarih sayfalarına karışmaya başladı. Plakların yerini alan kasetler de yerini CD’lere bırakmış olsa da CD’ler de artık yok olma sürecine doğru gidiyor. Konya'da 38 yıldır kasetçilik ile uğraşan 68 yaşındaki Eyup Mermer, kasetçiliği yaşatmak için çalışıyor. Kasetçiliğe nasıl başladığını anlatan Eyup Mermer, “Ben 68 yaşındayım. 38 yıldır kasetçilik işiyle uğraşıyorum. Daha önceden belediyede çalıştım park bahçelerde. Karayollarında çalıştım, o zamanlar maaş azdı. Seyyar satıcılığa başladım, sebze, hırdavat derken kasetçilik işine atladık. 1979’dan beri kaset, CD işiyle uğraşıyorum. İşimiz önceleri çok iyiydi ama bu aralar baya bitti sektör” dedi.

“Kasetçiliği bırakmak istemem, ömrümün sonuna kadar devam ettireceğim”

Kasetçiliği bırakmayacağını söyleyen Eyup Mermer, “İnternet çıktı, MP3 çıktı derken ama biz devam ettiriyoruz. İnternet çıktı ya insanlar istediği müziği orada dinliyor. Bir de MP3'e 300-500 türkü attırıyor. İstediği müziği dinliyor. Onun için kasete, CD’ye ihtiyaç duymuyorlar. Bu işte ayakta durmak zor çünkü iş yok. İşler baya bitik. Flaş bellekli radyo, hafıza kartı, kaset satılıyor ama çok nadir. Kasetlerin seri sonları var. 2,5 lira, normal kasetler 8 lira, CD’ler 10-15-20 lira arasında değişiyor. Daha çok müzik sevenler kasetleri tercih ediyor. İlahi türünden de satışlarımız oluyor. Ben kasetçiliği bırakmak istemem, ömrümün sonuna kadar devam ettireceğim. Seviyorum, işimden memnunum” diye konuştu.

Piyasada teyp olmadığına değinen Mermer, “Elimdeki kasetler çok eski ama tarihlerini bilmiyorum. Bunlara benzer birçok kaset var. İnsanlar bizden kasetleri çalacak teyp istiyorlar. Yok, bulamıyoruz. Teyp olsa kasetler satılacak. Bu kasetler de herhalde belli bir tarihten sonra tarihe karışacak. Çoğu arkadaş da kasetleri arşiv yapmak için alıyor” ifadelerini kullandı.

İsmail Bulut - Uğur Sarı