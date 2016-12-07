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Unutulmuş köy!

Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Buğakale Köyü sakinleri, cep telefonuyla konuşmak için sıraya giriyor. Köyün altyapısından içme suyu ve internet ihtiyacına varan bir dizi sorunlarla yaşamaya çalışan köylüler, seslerini duyuramamaktan şikayetçi.

Unutulmuş köy!

07 Aralık 2016 12:44
Unutulmuş köy! - Tıkla İzle

Narman ilçe merkezine 36 kilometre uzaklıkta olan Buğakale Köyünde sorunlar bitmek bilmiyor. Köylerinde 10 kişinin aynı anda cep telefonu ile konuştuğunda şebeke sorunu yaşandığını öne süren köy sakinlerinden Ömer Arslan, internetin ise zaten olmadığını söyledi.

İnternettin olmayışından en çok etkilenenlerin başında gençlerin geldiğini aktaran Şevki Öz ise "Köyde özellikle sosyal hayat çok kısıtlı. Kış mevsimi 7 ay sürüyor. Hiç olmazsa internetimiz olsaydı. Ama ondan da mahrumuz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. 35 hane 200 nüfustan oluşan köyün çözülmeyi bekleyen birçok sorunu olduğunu dile getiren köy sakinlerinden Mustafa Arslan, seçim yatırımı olarak köylerine konulan GSM vericisinin ihtiyaçlarına cevap vermediğini aktardı.

Her seçim döneminde çalışmalara ilçe merkezine uzaklığı nedeniyle köylerinden başlayacaklarını belirten siyasetçilere sitem eden köy sakinlerinden Mustafa Arslan, "Bizim köyümüz unutulmuş bir köydür. Hiçbir hizmet yok. Her seçim dönemi bizlere söz veriliyor. Önce bizim köyden hizmete başlayacaklarını söylüyorlar. Seçimden sonra hepsi boşa çıkıyor. Nereye müracaat ettiysek hep elimiz boş döndük. Seçim yatırımı olarak bir cep telefonu vericisi koydular aynı anda 10 kişi cep telefonuyla konuşurken 11’inci kişi konuşamıyor. İnternetimiz yok. Gençlerimiz köyde durmak istemiyor" diye konuştu. 

Dursun Murat Aydın


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