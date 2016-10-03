Edinilen bilgiye göre olay, dün gece 03.00 sıralarında 20-25 yaşlarında bir şahıs tarafından gerçekleştirildi. Binanın çatısındaki havalandırma boşluğundan PTT’ye giren kişinin, eline aldığı yangın tüpüyle odaların kapı kilitlerini kırdığı fakat herhangi bir evrak ya da para alamadığı belirlendi. Saat 08.00’de iş yerine gelen çalışanların olayı fark etmesiyle polise haber verildi ve ekiplerin yaptığı araştırmada çalınan herhangi bir eşyanın olmadığı anlaşıldı. Emniyet güçleri güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıya ulaşmaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.