Ünye’nin Kaledere Mahallesi'nde alınan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden M.B.(53) ve oğlu H.B.'ye (21) ait depo ile Romanya plakalı bir araçta arama yaptı. Aramada muhtelif markalarda 720 karton kaçak sigara ve 188 litre kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca Romanya plakalı aracın kaçak olarak yurt içine sokulduğu belirlendi.

Baba oğul M.B. ve H.B. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler Ünye Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Metin Akyürek

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