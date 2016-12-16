Ünye ilçesinde yayın yapan yerel radyonun programına katılarak açıklamalarda bulunan Enver Yılmaz, Ordu ilinin büyükşehir olduktan sonra her meslek grubunun kendi faaliyet alanlarına ilişkin yaptığı işleri belgelendirmek zorunda olduğunu hatırlattı. Örnek olarak minibüsçülerin M plaka, dolmuşçuların D plaka ve servis taşımacılığı yapanların ise S plakayla işlerini belgelendirmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki meslek odalarından S plaka sayısını ve taleplerini iletmesini istediklerini, her üç ilçeden bu sayıları alarak ihale hazırlıklarını tamamladık ve ihalelere çıktıklarını belirtti. Sadece Altınordu ilçesinde Büyükşehir olmadan önce 30-40 bin TL olan S plaka rakamının büyükşehirden sonra 75-80 bin TL’yi bulan değerlere yükseldiğini belirten Yılmaz, S plaka hattının esnaf içinde büyük bir katma değer olduğunu vurguladı.



“Rakamı ortak görüşme ile belirledik”

İhale süreciyle birlikte Altınordu’da S plaka ihalesini 75 bin+KDV olarak yaptıklarını ve esnafında bu durumdan memnun kaldığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Fatsa ve Ünye ilçelerimiz için ise bu rakamın yüksek olduğu yönünde gelen talebi kabul ederek, bu rakamı önce 50 bin TL’ye düşürdük. Ünye Şoförler Cemiyeti Başkanı, Ticaret Odası Başkanı ve beraberindeki heyet, Ünye OSB için bizlere teşekkür ziyaretinde bulunmuştu. Bu ziyarette başta Cemiyet Başkanı olmak üzere, Ünye’deki S plaka ihalesinin rakamı konusunda bizden bir indirim yapılması talebinde bulunuldu. Bu ziyarette gelen talep üzerine, alınan ortak kararla rakam 40 bin + KDV olarak belirlenmişti ve bu rakamın 4 taksite bölünerek ödenmesi konusunda da mutabakata varmıştık. Belirlenen rakamın ne kadar olduğunu, ziyarete gelen arkadaşlarımız zaten biliyor, onlar da bu konuya şahit. O ziyarette belirlenen 40 bin TL’den memnun bir şekilde teşekkür ederek belediyeden ayrıldılar” dedi.



“Ünye S plaka almamakta direniyor”

Bu süreçte yasalara uygun taşımacılık yapmayan esnaflara cezai işlem uygulandığını belirten Başkan Enver Yılmaz, bu süreç için ise 147 kişiye yol geçiş belgesi verildiğini ve buna rağmen kişilerin S plaka almamakta direndiğini ifade etti. Yılmaz, “Yapılalı 20 gün olan bu görüşmeden sonra 15 Aralık’ta Fatsa ilçemizin ihalesi gerçekleştirildi ve Fatsalı 129 esnafımız 40-42 bin TL aralığındaki rakamla S plakasını aldı. İhalenin ardından ise Fatsa Şoförler Odası Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı teşekkür için ziyarete geldiler. Yapılan ihalelerle Altınordu ve Fatsa’da sorun olmaktan çıkan S plaka konusunda ne yazık ki ortak karar almamıza rağmen, Ünye ilçemizde bazıları tarafından karşı duruş sergilendi. Şu anda biz, Ünye ilçemizde bu işle iştigal eden 147 hemşehrimize geçici yol geçiş belgesi verdik. Buna rağmen arkadaşlarımız S plaka almamakta direniyor. Dolayısıyla yasal olarak kolluk kuvvetleri, ilgili arkadaşlara cezai işlem uygulamak zorunda kalıyor” diye konuştu.



“Bu Enver Yılmaz meselesi değil, kanun meselesidir”

Yılmaz, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Arkadaşlarımızın geleneksel üslup ve tarzdan vazgeçmesi lazım. Bu iş artık kayıt dışı yapılamayacak. Herşey resmiyette belgeli olmak zorunda ve ben yaparım diyemezsiniz. Bu para, yasalarla belirlenmiş olup devletin kasasına giriyor. Altınordu ve Fatsa’daki arkadaşlarımız nasıl duyarlıysa sizde duyarlı olmak zorundasınız.Bizden indirim yapılsın talebi sizlerden gelmişti ve biz verdiğimiz sözü yerine getirdik. Şimdi sıra bu arkadaşlarımızda. Altınordu ve Fatsa’daki arkadaşımız hukuki kurallara uyuyor, diğeri ‘Ben bu işi bedava yapacağım’ diyor. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bu işin başında olan arkadaşlarımızı da kamuoyu biliyor. Bize verilen sözleri tutmamış, bize başka size başka konuşmuştur. Ortaya çıkan bu mağduriyetin giderilmesi konusunda gereken tek iş ise kanunun emrettiğinin yapılmasıdır. Kişilere Büyükşehir Belediyesi olarak idari yaptırımlar uygulamak zorundayız. Çünkü devlet, ‘Bu vatandaşın S plakası nerede, yarın kaza yapsa neden denetlemedin?’ diyor. Orada 2-3 kişinin tüm grubu maddi ve manevi anlamda baskı altında tuttuğunu görüyoruz. Klasik davranış modelimizden artık kurtulmamız lazım. Bu durum Enver Yılmaz meselesi değil, çünkü bunu kanun istiyor. Beni ziyaretleri sırasında talep ettikleri tutarı kabul etmemize rağmen şimdi buna karşı gelmek hiç doğru bir yaklaşım değil. Çözüm yolu ise bu arkadaşlarımızın biz ihaleye hazırız deyip bizim de gereğini yapmamız.”