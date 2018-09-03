Uoolu, Kuşak ve Yol Gayrimenkul Yatırımında 10 Ülke Veri raporunu açıkladı

Çin'in sınır ötesi emlak işlemlerde önde gelen platformlarından Uoolu, '2018 Kuşak ve Yol Gayrimenkul Yatırımında 10 Ülke Veri' raporunu yayınladığı bildirdi. Yapılan açıklamada, Uoolu raporda Kuşak ve Yol Girişimi bölgesindeki yatırım riskini değerlendirmek amacıyla işbirlikçi kalkınmaya dayalı olarak Kuşak ve Yol kapsamındaki Güneydoğu Asya bölgesinden 8 ülke ve Orta Doğu'dan 2 ülke seçildiği belirtildi. 10 ülkenin, konut fiyat artış oranı ve fiyat-kira oranı gibi farklı kriterlere göre sınıflandırıldığı, verilerin, bölgenin önemli ve erişilebilir gayrimenkul pazarlarını ve Çinli yatırımcıların nüfus bilgilerini de içerdiği ifade edildi.

Yabancı gayrimenkule yatırım yapanların çoğunun 30 ila 49 yaş arasında olduğu ve yeni endüstrilerdeki kişiler olduğu belirtilirken, BT ve İnternet işletmelerindeki yatırımcıların, toplam yatırımcıların yüzde 31'ini teşkil ettiği, bu kişilerin mobil teknoloji ve yeni hizmetlere açık olduğu aktarıldı. Çinli yatırımcıların yüzde 43,56'sı, gayrimenkul yatırımına sadece bir haftada karar verdiği ve yüzde 67'sinin ise 70 bin ila 150 bin dolar arasında yatırım yaptığı kaydedildi. Ayrıca, raporda Tayland, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam'ın Çinli yatırımcıların en çok ilgisini çeken pazarlar olduğuna da dikkat çekildiği bildirildi.