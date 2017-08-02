Uptime Institute veri merkezi liderliğini Türkiye'ye taşıyor

Dünya çapında bilinen veri merkezi otoritesi Uptime Institute, bugün önemli orandaki bölgesel talep ve veri merkezi büyümesi nedeniyle oldukça başarılı Sempozyum serisine İstanbul, Türkiye'yi de dahil edeceklerini duyurdu. Sempozyum, 29 Kasım tarihinde Istanbul'da gerçekleşecek. Bu oldukça odaklı hizmet sağlayıcısı ve son kullanıcı etkinliği, yöneticileri ve sanayi liderlerini bir araya getirerek bölgedeki veri merkezi sahiplerinin ve operatörlerinin karşılaştığı önemli problemlere yönelik fikir paylaşımına olanak tanıyacak.

Yapılan açıklamada, Türkiye pazarında Uptime Institute tarafından ilave edilen ve belgelendirilen yeni veri merkezi kapasitesi, Batı, Doğu ve Orta Avrupa'daki pazarlarındaki oranı geçtiği bildirilirken. bu eğilim, büyük ölçüde Türk hükümetinin 2026 yılında ICT sektörünün GSMH katkısını yüzde 2,9 oranından yüzde 8'e yükseltme hedefine dayandığı kaydedildi. Bölge bir bütün olarak yerli ve uluslararası ticareti destekleyebilmek amacıyla hükümet, finansal hizmetler, telekomünikasyon ve hizmet sağlayıcı sektörlerde birinci sınıf dijital ekosistemin kurulmasına odaklanıyor.

Symposium 2017, Turkey gündemi, işleri açısından önem taşıyan altyapıların performans, verimlilik ve güvenilirliğinin geliştirilmesini hedefleyen altyapı liderliği ve operasyon paydaşlarına özel bir organizasyon olduğu kaydedilirken. sempozyum kapsamında nihai hedefi BT altyapı mükemmelliğinin sağlanması olan güvenilir, etkin ve adaptif veri merkezlerinin etkin kullanımına yönelik kilit stratejiler ele alınacak. Bir günlük program, ülkedeki lider BT organizasyonlarının örnek olay çalışmalarını, endüstri panellerini ve aşağıda belirtilen konulara ilişkin uzmanların konuşmalarını içerecek.

Uptime Institute, EMEA Yönetim Direktörü Phil Collerton yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Günümüzün dijital merkezli ortamında veri merkezi sahipleri ve operatörleri, yaşamsal altyapılarını artan zorlu standartlara uygun olarak tasarlamak ve işletmek için oldukça fazla bir baskıyla karşı karşıyadır. Özellikle, Türkiye'deki sanayi yöneticileri, bölgenin kamu ve özel sektöründe süregiden BT altyapı yatırımları nedeniyle bu gerekliliklerin baskısını daha fazla hissetmektedir. Symposium 2017: Turkey programımız güvenilir, etkin ve iş ortamına yanıt veren veri merkezlerinin tasarlanması, uygulanması ve sürdürülmesi konusunda katılımcılara somut, uygulanabilir stratejiler sağlayacaktır".

Türkiye'deki veri merkezi trendleri ve zorlukları en gelişmiş veri merkezleri de dahil olacak şekilde 'En Sık Karşılaşılan Güçlükler Symposium 2017: Turkey' konuşmacılar listesinde; Uptime Institute Başkanı Lee Kirby, Datacenter Technologies and Eco-Efficient IT Araştırma Direktörü Andy Lawrence, Uptime Institute EMEA Yönetim Direktörü Philip Collerton yer alacak.