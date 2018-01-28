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Ürdün, ABD üretimi Black Hawk helikopterini teslim aldı

Ürdün, düzenlenen askeri törenle ABD üretimi Black Hawk helikopterlerini teslim aldı.

Ürdün, ABD üretimi Black Hawk helikopterini teslim aldı

28 Ocak 2018 21:47

Ürdün, düzenlenen askeri törenle ABD üretimi Black Hawk (kara şahin) helikopterlerini teslim aldı. Törene Ürdün Prensi Faisal bin El Hüseyin, Amman'daki ABD Temsilcisi Henry Wooster, ABD Merkez Komutanlığı Komutanı General Joseph Fotill katıldı. Ürdün Silahlı Kuvvetlerindeki Black Hawk helikopterlerinin sayısı 12'ye ulaşmış oldu. Helikopterler, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ olmak üzere, Ürdün sınırlarını dış tehditlere karşı güvence altına almaya yardım edecek.

Öte yandan ABD, Black Hawk helikopterlerinin ilk grubunu Mart 2017'de teslim etmişti.

Raed Mah’D Khalil Subaih
 

 

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