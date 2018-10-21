Ürdün kiraladığı toprakları İsrail'den geri istedi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail ile 46 yıllık savaşa son veren tarihi barış anlaşmasının imzalanmasının yıl dönümüne günler kala İsrail'den anlaşma çerçevesinde kiraladığı toprakları boşaltmasını istedi. Ürdün Kralı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail'e kiralanan al Baqura ve al Ghamar bölgesinin Ürdün'ün daima öncelikli konuları arasında yer aldığını ve bölgelerin geri verilme kararının Ürdün halkı için gerekli olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ise İsrail yönetiminin konuyla ilgili Ürdün ile görüşmelere başlayacağını açıkladı.

İsrail-Ürdün Barış Antlaşması kapsamında, Ürdün egemenliği altındaki al Baqura ve al Ghamar bölgeleri İsrail'e kiralanmıştı. Anlaşmaya göre İsrail'e tanınan özel kullanım hakkı 25 yıl yürürlükte kalacak ve ülkeler feshetmediği sürece anlaşma yenilenecek.