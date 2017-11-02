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Ürdün Kralı Abdullah, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev ile görüştü

Ürdün Kralı II. Abdullah, Kazakistan’a yaptığı ziyarette Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile bölgesel, uluslararası meseleler, iki ülke arasındaki işbirliği konularında görüşerek anlaşmalar imzaladı.

Ürdün Kralı Abdullah, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev ile görüştü

02 Kasım 2017 12:34

Ürdün Kralı II. Abdullah ve Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Astana’da bir araya geldi.

Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, Ürdün Kralı Abdullah’a dünya ve bölge güvenlik ile istikrarına yaptığı katkılarından dolayı "Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik" ödülü verdi. Kral Abdullah, Nazarbayev’e teşekkür ederek, halkı adına ödülü aldığını ve dostlar arasında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Kral Abdullah, iki ülke arasındaki 25 yıldır dostluk ilişkilerinin devam ettiğini belirterek, Kral Hüseyin ve Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Kral Abdullah, Nursultan Nazarbayev’nin uluslararası ilişkilerdeki rolü, nükleer silahsızlanma ve arabuluculuk çalışmalarını övdüğü konuşmasında Astana görüşmelerine de değinerek, Kazakistan’ın liderliğinin olmadığı bir dünyanın çok daha zor bir yer olacağını söyledi.

Kral Abdullah, zor zamanlarında Ürdün’ün yanında durması sebebiyle Kazakistan’a teşekkür etti.

Raed Mah’D Khalil Subaih
 

Etiketler: ürdün

 

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