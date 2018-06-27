Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Ürdün Kralı Abdullah: 'Ürdün daha fazla mülteci kabul edemez'

Ürdün Kralı Abdullah, ABD Senato ve Temsilciler Meclisi liderleri ile yaptığı görüşmeler sırasında Ürdün’ün daha fazla mülteci kabul edemeyeceğini söyledi.

Ürdün Kralı Abdullah: Ürdün daha fazla mülteci kabul edemez

27 Haziran 2018 16:31

Kral Abdullah ABD’de senato ve temsilciler meclisi başkanları ve Dış ilişkiler komisyonu, temsilciler meclisi dış ilişkiler alt komisyon başkanları ile görüştü. Bazılarına, Kraliçe Ranya’nın katıldığı görüşmelerde Kral Abdullah ve Amerikalı yetkililer, ABD ve Ürdün arasında tarihi dostluk bağları, stratejik ortaklık hatırlatılarak çeşitli alanlarda, özellikle ekonomik alanda iki ülke arasında işbirliğini güçlendirmenin yolları konusunda görüşmeler yaptı. 

Ürdün Kralı Abdullah ile Senato Çoğunluk Lideri Senatör Mitch McConnell, ve Temsilciler Meclis Başkanı Paul Ryan, ve dış ilişkiler komisyonu ile yapılan görüşmelerde Ordatoğu'daki son gelişmeler ele alındı. 

Görüşmelerde, Ürdün’de bölgesel krizin yol açtığı ekonomik zorlukların aşılması için uygulanacak programların, Ürdün ekonomisini destekleme ve genç Ürdünlülere iş fırsatlarının oluşturma yallarının ele alındığı kaydedildi. 

Kral Abdullah, mülteci krizindeki yükün azaltılması ve çeşitli kalkınma programlarındaki desteklerinden dolayı ABD’ye destekleri için teşekkür etti. 

Kral Abdullah, güvenlik ve menfaatlerinin öncelikli olduğunu vurgulayarak Ürdün’ün daha fazla mülteci kabul edemeyeceğini söyledi.  

Raed Mah’D Khalil Subaih

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç