Ürdün Kralı Abdullah: 'Ürdün daha fazla mülteci kabul edemez'

Kral Abdullah ABD’de senato ve temsilciler meclisi başkanları ve Dış ilişkiler komisyonu, temsilciler meclisi dış ilişkiler alt komisyon başkanları ile görüştü. Bazılarına, Kraliçe Ranya’nın katıldığı görüşmelerde Kral Abdullah ve Amerikalı yetkililer, ABD ve Ürdün arasında tarihi dostluk bağları, stratejik ortaklık hatırlatılarak çeşitli alanlarda, özellikle ekonomik alanda iki ülke arasında işbirliğini güçlendirmenin yolları konusunda görüşmeler yaptı.

Ürdün Kralı Abdullah ile Senato Çoğunluk Lideri Senatör Mitch McConnell, ve Temsilciler Meclis Başkanı Paul Ryan, ve dış ilişkiler komisyonu ile yapılan görüşmelerde Ordatoğu'daki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmelerde, Ürdün’de bölgesel krizin yol açtığı ekonomik zorlukların aşılması için uygulanacak programların, Ürdün ekonomisini destekleme ve genç Ürdünlülere iş fırsatlarının oluşturma yallarının ele alındığı kaydedildi.

Kral Abdullah, mülteci krizindeki yükün azaltılması ve çeşitli kalkınma programlarındaki desteklerinden dolayı ABD’ye destekleri için teşekkür etti.

Kral Abdullah, güvenlik ve menfaatlerinin öncelikli olduğunu vurgulayarak Ürdün’ün daha fazla mülteci kabul edemeyeceğini söyledi.

Raed Mah’D Khalil Subaih