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Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi

07 Ağustos 2017 17:01

Ramallah'a 5 yıl sonra ilk kez giden Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere Ramallah'ta bir araya geldi. Kral, görüşmede Filistin sorununa yönelik bölgesel ve uluslararası adil bir çözüm bulmak için Ürdün ve Filistin arasındaki görüşmelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı. Kardeş Filistin halkının meşru haklarını ve Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için Filistin’i desteklediğini belirten Kral Abdullah, Filistin ve İsrail arasında çözüme yönelik müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Abbas, çeşitli uluslararası forumlarda Filistinlilerin haklarını ve haklı sebeplerini destekleme yönündeki çabalarından dolayı Ürdün Kralı Abdullah’a teşekkür etti. Abbas, Mescid-i Aksa’nın yeniden ibadete açılması konusunda oynadığı büyük rolün önemini vurgulayarak, Kral Abdullah'a ve Ürdün halkına teşekkür etti. 

Raed Mah’D Khalil Subaih


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