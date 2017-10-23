Ürdün Kraliçesi Rania, Rohingya müslümanlarını ziyaret etti

Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah, Bangladeş’in Cox-Bazar şehrinde bulunan Rohingyalı mültecilerin kaldığı Kutopalong kampını ziyaret etti. Kraliçe Rania mülteci kampını ziyareti sırasında uluslararası camiaya Rohingya Müslümanlarının acılarını dindirmeleri çağrısında bulundu. Kraliçe Rania, “Son iki ayda, yaklaşık olarak 600 bin Rohingyalı Müslüman Myanmar’daki evlerinden kaçarak Bangladeş’e geldi. Rohingya Müslümanları son yıllarda, Myanmar yönetimi tarafından yapılan baskı ve ırkçı uygulamalar altında yaşıyor. Azınlıkta olan bu Müslümanlar, dünyanın gözü önünde sistematik bir şekilde zulüm görüyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Raed Mah’D Khalil Subaih

