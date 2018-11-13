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Ürdün Kralı'ndan ABD'ye Gazze çağrısı

Ürdün Kralı'ndan ABD'ye Gazze çağrısı
Ürdün Kralı'ndan ABD'ye Gazze çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Gazze’deki saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Ürdün Kralı ve Pompeo'nun ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Ürdün ile ABD arasındaki stratejik ortaklığa ve çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme yolları konuları ele alındı. 

Pompeo ile görüşmesinde Gazze'de son yaşanan gelişmelere değinen Ürdün Kralı, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve Filistinli halkın korunması gerektiğini vurguladı. Çatışmaların bölgede daha fazla gerilime yol açacağını söyleyen Kral 2. Abddulah iki taraf arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılmasının öneminin altını çizdi.  

Raed Mah'D Khalil Subaih 

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