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Ürdün Kralının milyon dolarlık yatı Bodrum’da

Umman Sultanı Kâbus bin Said bin Teymur tarafından Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'a hediye edilen 100 milyon dolar değerindeki ahşap yat Bodrum’da baştan aşağı yenilendi. 240 günde bakım ve onarımı yapılan yat ihtişamı ve görkemiyle kendine hayran bıraktı.

Ürdün Kralının milyon dolarlık yatı Bodrumda

30 Mayıs 2018 14:14

Bodrum’da yaklaşık 8 ay boyunca bakım ve onarımı yapılan Ürdün Kralı 2'nci Abdullah’ın el yapımı ahşap yatı denize indirildi. 44 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki “Almasarrah” isimli yat ihtişamı ile göz doldurdu. Tamamen el işçiliği ve ahşap oyma sanatı ile yapılan yatın bakımları Ağanlar Yachts tersanesinde 240 günde tamamlandı.

Türk ustalara teslim edildi 

Ahşap yat ve guletlerin ana vatanı olan Bodrum’da ustaların eline teslim edilen yatı Ağanlar Yachts personelleri Ürdün’den aldı. 15 Temmuz 2017’de Bodrum’a gelen yatın bakım ve onarımı için gece gündüz çalışan ekipler yaklaşık 240 günde kralın yatını baştan aşağı yeniledi. 10 yıllık bakımı yapılan yatı görenler ise hayran kaldı.

Ege, Akdeniz ve Kızıldeniz'i aştılar 

Bakım ve onarımı tamamlanan Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'ın "Almasarrah" isimli ahşap yatı denize indirildi. Ustalar tarafından incelenen yatın son rötuşları yapıldıktan sonra Türk kaptan ve 12 personeli ile birlikte Ege ve Akdeniz’i geçtikten sonra Kızıldeniz’e ulaşıldı. Türk yetkililer, 6 gün yolculuk yaptıktan sonra yatı teslim etti.

Sultandan krala hediye 

Umman’da üretilen ve 44 metre uzunluğundaki “Almasarrah” isimli yatın tamamen ahşap olduğu, kullanılan malzemenin ise Birmanya tikinden olduğu ifade edildi. Değeri 100 milyon doların üzerinde olan yatın Umman Sultanı Kâbus bin Said bin Teymur tarafından Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'a hediye edildiği öğrenildi. Dünyanın en pahalı ahşap yatlarından biri olan “Almasarrah”ın iç kısım özellikleri ile ilgili bilgi verilmedi.
Yıllardır sır gibi saklanan ytın Bodrum’da ortaya çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.  

Eren Ayhan - Tuba Ayhan

 

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