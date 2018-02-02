Ürdün Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti

Uluslararası toplumun çağrılarına rağmen nükleer denemelerine devam eden Kuzey Kore’ye bir ülkeden daha tepki geldi. Ürdün resmi Gazete'sinde, yayınlanan karara göre, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini öngören 15 Ocak tarihli ve 6056 sayılı kararının kabul edildiği ifade edildi.

Kuzey Kore'nin Amman'daki Büyükelçilik görevine son verildiği belirtilen açıklamada kararın, Amman Büyükelçisi aracılığıyla Kuzey Kore'ye aktarılacağı belirtildi.

Ürdün hükumeti tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu kararın Ürdün egemenlik haklarının ve devlet çıkarlarının bir sonucu olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), kıtalararası balistik füze denemelerinin devam ederek BM kararlarını ihlal etmesi nedeniyle Kuzey Kore'ye yaptırım uygulanması yönündeki kararı onaylamıştı.