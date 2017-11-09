Ürdün, UNESCO Yürütme Kurulu’na seçildi

Ürdün, Fransa'nın başkenti Paris'teki UNESCO'nun 39. Genel Konferansı'nda Yürütme Kurulu üyelerinin belirlendiği dün gerçekleştirilen seçimlerde kurulda yer almaya hak kazandı. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kardeş ve dost ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Safadi, “Ürdün, barış ve sağduyu için ses olmaya devam edecek” dedi.

Ürdün’ün Paris Büyükelçisi ve UNESCO daimi temsilcisi Makram Al-Qaisi ise yaptığı basın açıklamasında, Ürdün'ün UNESCO Yönetim Kuruluna seçilmesine katkıda bulunan kardeş ve dost ülkelere teşekkür ederek, Ürdün’ün bundan onur duyduğunu dile getirdi. El-Qaisi, Ürdün’ün yönetim kurulu üyeliğinin UNESCO’nun uluslararası alandaki faaliyetlerinde aktif rolünün devam etmesine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Raed Mah’D Khalil Subaih

