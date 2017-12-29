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Ürdün’de ABD’nin Kudüs kararı protesto edildi

Ürdün’ün başkenti Amman’da cuma namazı sonrası, yüzlerce kişi ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

Ürdünde ABDnin Kudüs kararı protesto edildi

29 Aralık 2017 17:15

Amman’daki el-Huseyni Camii'de kılınan cuma namazının ardından binlerce Ürdünlü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını protesto etmek için yürüdü. Kudüs’ün asıl sahipleri Filistinliler için destek sloganları atan göstericiler, Trump karşıtı pankartlar taşıdı.

Gösteride yüzlerce kişiden oluşan kalabalığa seslenen eski Ürdün İslami Hareketi Lideri Dr. Hammam Said, ABD Başkanı Donald Trump’ın kararının Filistin davasını daha güçlü olarak yeniden gündeme getirerek, konuyu Arap ve İslam dünyasının merkezine taşıdığını söyledi.

Ürdünlü Milletvekili Abdullah al-Akayla ise gösteride yaptığı konuşmada, İsrail işgalinin Arap ve İslam ulusunun bedenini saran bir "kanser" olduğunu ifade etti. Akayla, Filistinlilere işgal güçlerine karşı gerçekleştirdikleri direnişten dolayı teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık’ta işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma talimatı vermişti. ABD’nin kararının ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken, can kayıpları da yaşanmıştı. 

Raed Mah’D Khalil Subaih

 

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