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Ürdün’de Filistinli mültecilere tıbbi ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler için İş ve Yardım Ajansı (UNRWA) işbirliğiyle Ürdün’de 8 mülteci kampında engelli Filistinli 166 aileye tıbbi ekipman desteğinde bulunuldu.


26 Ekim 2016 12:27

TİKA, Ürdün’de gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Ürdün’de bulunan 8 Filistin mülteci kampında yaşayan ve çeşitli fiziksel engelleri nedeniyle sosyal hayata katılma fırsatı bulamayan Filistinli 166 aileye TİKA tarafından UNRWA işbirliğiyle tıbbi ekipman desteğinde bulunuldu. Amman’da yaklaşık 154 bin kişinin yaşadığı Wahdat Filistin Mülteci Kampı'ndaki Toplumsal Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen ekipmanların teslim törenine Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği Müsteşarı Emin Melih Tezel, UNRWA Ürdün Direktörü Roger Davıes ve TİKA Amman Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım katıldı. UNRWA Direktörü Roger Davıes, konuşmasında özellikle engelli insanların topluma kazandırılması noktasında sağlanan destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TİKA’ya teşekkür etti. 

Türk halkının Filistin meselesine verdiği önemin ayrıcalıklı bir yerinin olduğunu belirten TİKA Amman Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım ise, kardeşlik hukuku çerçevesinde her zaman olduğu gibi bundan sonra da mültecilere yönelik faaliyetlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yaklaşık 154 bin mültecinin yaşadığı Wahdat kampında bulunan Toplumsal Rehabilitasyon Merkezi'nde özellikle 14 yaşına kadar zihinsel engelli çocukların eğitimi sağlanıyor. TİKA tarafından sağlanan tıbbi ekipmanlarla fiziksel engelleri nedeniyle toplumsal hayata katılamayan kişilerin bu ihtiyaçlarının bir nebze de olsa giderilmesi amaçlanıyor. 


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